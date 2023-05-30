Лари на бочку: сколько денег брать с собой в путешествие по Грузии

"А правда, что в Грузии лифты в домах платные?", "Но вино там стоит копейки, ты представляешь?".

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Представляю. Открылись прямые перелеты из России в Грузию и из Грузии к нам, вот и масса информации. Попробую отделить слухи от фактов и прикинуть, насколько экономически привлекательна нам поездка в эту страну.

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Ты гонишь?

Начну с главного: с вина. Какое самое вкусное? В Грузии 500 сортов винограда, история виноделия началась за 6 тысяч лет до рождества Христова. Толк в вине знают.

В винотеках цены стартуют от 9 лари за литр. Курс лари колеблется, в среднем от 30 до 32 наших руб. В магазинах бутылка от 12-14 (380-450 руб.). Сейчас кто-то изумится: и у нас так! Где же дешевизна? Цены, может, и одни. А вино разное.

Водка здесь наша и украинская: 0,5 литра от 19 лари (600 руб.). Хотел купить в дьюти-фри местную чачу. Глаза на лоб - 15 евро!

"А мы в магазинах ее не покупаем, - успокоил знакомый грузин. - У каждого есть брат, друг и сват, который гонит чачу. Для своих она бесплатна. Для остальных 10 лари за литр". Так что первым делом в Грузии обзаводитесь друзьями.

Типичная батумская продуктовая палатка. Вся выпечка свежая, с пылу с жару. Прейскурант в лари. Умножайте на 32 - получите цены в российских рублях. Фото: Игорь Елков / РГ

Чем закусить?

Огромный выбор заведений. В некоторых названия блюд без перевода на английский. Турки - те хоть и переводят, но от этого никому не легче. Пример: Et du ru m. Если не бывали в Турции, то и не догадаетесь, что это турецкая шаурма. Стоит 12-14 лари (380-450 руб.).

Да, вы когда-нибудь ели яичницу на ходу? А я так завтракал, гуляя по набережной Батуми. В одной руке стакан Turkish tea (2 лари), в другой гурули (3 лари), это грузинский пирог в форме полумесяца с сыром и яйцом. Ну, может не совсем яичница. Но очень вкусно.

В уличных палатках хачапури с фасолью, с сыром и т.д. - 2,5 лари. В ресторанах салаты от 9 лари, лосось - 30, дорада - 45. Самое дорогое в меню - лосось с орехами и грибами, 120 лари (3800 руб.).

Спрашиваю: "А вы почему кефир не кушаете? Не любите?" Хохочут. "Мимино" не забыли.

Незваные - пешком

О лифтах. И в хостелах, и в отелях они бесплатные. А вот в многоэтажках жильцы сами устанавливают лифты, проводят отопление. В одном доме может быть и газовое отопление, и электрическое.

"А так жить не опасно?" - интересуюсь у обосновавшейся в Аджарии россиянки Кати.

Отвечает, что за годы, что здесь живет, не помнит взрывов. С лифтами инциденты были. Но никакой разовой оплаты за них нет: типа опустил монетку - лифт поехал. У каждого жильца есть чип. Кате он обходится в 20 лари в месяц (640 руб.). А что, даже удобно. Незваный гость не нагрянет.

Мцхета - один из древнейших городов Грузии, первая столица. Стоит у воспетого Лермонтовым фантастически красивого слияния Арагви и Куры. Фото: Игорь Елков / РГ

Познакомился с россиянами: снимают 110- и 120-метровые квартиры у моря. 500 долларов в месяц. До того как из России и Украины сюда хлынул народ, такие сдавали за 250.

Но, конечно, хозяева настроены сдавать жильцам на долгий срок, поэтому нацеливайтесь на гостиницы. В Батуми место в хостеле в 2 км от моря (четыре кровати в два яруса) в переводе на рубли - от 700.

Гостиница три звезды: у моря, номер с балконом - 3000 руб.

В Тбилиси хостел в центре города от 15 лари в сутки (480 руб.). Гостиницы подороже: приличная 3-звездочная 120-150 лари (3800-4800 руб.), номер в роскошном Senator - 3000 лари (96 тыс. руб.), в City Inn Tbilisi - 2700 (86,4 тыс. руб.). Правда, в роскошных я не ночевал, ценник взял с сайта. Там же указана и площадь номера: 20 кв. м. Смешно. И за что платят тысячи лари - и сам в недоумении. За понты? Если так, то ладно. Это святое.

Бензин в Грузии дорогой (2,1-2,2 лари), а поездки дешевые: за 5-6 лари проедете по центру Тбилиси. А Батуми так вдоль и поперек.

В Тбилиси поездка на метро - 1 лари, но нужно еще купить карту Metromoney за 2 лари. В такую же цену и канатная дорога. В Батуми канатка - 30 лари, но она 2,5 км, тогда как в Тбилиси 500 метров.

Между Тбилиси и Батуми ходит скоростной поезд (время в пути 5,2 часа). Виды из окна живописные. Билет во 2-й класс - 14 лари (450 руб.), в 1-й - 75 лари (2,4 тыс. руб.).

То взлет, то посадка

Ну и главное - прямые перелеты. Пока летают две компании: наша "Азимут" (на "Суперджете") и грузинская Georgian Airways (на Боинге-737). Цена в одну сторону от 23- 26 тыс. руб. Да, это не аттракцион невиданной щедрости. Но быстро: долетели за три часа.

США и ЕС сейчас из штанов выпрыгивают, чтобы: а) запретить прямые полеты к нам и б) не допустить превращения Тбилиси в транзитный хаб для россиян. Georgian Airways планирует возить россиян в пять городов Европы. Отбивает наезды на себя так: "Реальный транзитный узел в регионе не Грузия, а Турция!"

Казалось бы, есть Стамбул, чего огород городить? Не все так просто. Из личного опыта: недавно летал с пересадкой в Стамбуле. Огромный аэропорт, пешком между дальними терминалами не меньше получаса. И это может быть проблемой. Моя авиакомпания не договорилась с аэропортом, и вместо того чтобы по прилете перейти в транзитную зону, нас заставили выйти, а затем проходить по новой таможню и пограничников. А очереди большие. Между рейсами было 1,5 часа, пришлось буквально бежать с языком на плече. Хорошо, что летел без багажа, - иначе бы на рейс в Москву опоздал. Поэтому прямые полеты - благо. Даже если билет дороже на 2-3 тыс. руб.

Везет некоторым

Из Москвы вы прилетаете в тбилисский аэропорт им. Шота Руставели. Как доехать? Хотите сэкономить - вам на автобус N 37. С водителем договориться за наличные не выйдет (проверено) - только Travel Card. Ее можно купить в зале вылетов за 2 лари. Наш "Мир" в Грузии не работает, поэтому сначала в обменник. Купил карту - ищи автомат, надо положить на нее 3 лари. Инструкция только на грузинском и на английском.

Только вот автобус идет с немыслимым числом остановок, наполняясь по пути пассажирами. Конечная - ж/д вокзал. Долго, муторно, толчея. Так себе экономия.

И знаешь что? Я тебе один умный вещь скажу, но только не обижайся. Бери такси. Сколько стоит? Да за сколько сторгуешься, но если через "Яндекс", то от 20 - 25 лари. Т.е. разница с автобусом в 15 - 20 лари (480 - 640 руб.), но это небо и земля. Если мало денег, то лучше на чем-то ином сэкономь, на той же чаче. Впрочем, какая такая чача? Думай о том, как найти общий язык с таксистом. Если водителю будет приятно, он так тебя довезет, что и тебе будет приятно. Вах!

Что не понравилось

Цена бутылки пива (даже не премиумных сортов) в аэропорту Тбилиси: 22 - 27 лари. Все аэропорты дорогие, но 900 рублей - перебор.