В какие страны пускают только с биометрическим паспортом

Существует два типа загранпаспортов: биометрический и не биометрический. Первый отличается тем, что содержит в себе специальный чип с информацией о владельце, в том числе с отпечатками его пальцев. Такой документ оформляется на 10 лет и дает преимущество гражданину, так как не во все страны пускают с не биометрическим паспортом.

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О том, куда не получится поехать, если у вас есть обычный загранпаспорт, — в материале “Рамблера”.

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С юридической точки зрения, загранпаспорт старого образца без биометрии имеет такую же юридическую силу, как и биометрический. Однако в некоторые страны без биометрии все-таки не пустят.

Саудовская Аравия

Граждане России для въезда в Саудовскую Аравию должны оформлять электронную визу, которая делается заранее. Однако въехать в страну можно исключительно по биометрическому паспорту — это основное требование страны. Без биометрического паспорта турист не получит визу Саудовской Аравии, а соответственно, не сможет и въехать в страну. Это связано со строгими законами государства. Поэтому туристов здесь пускают с осторожностью.

Италия

В конце 2022 года консульство Италии прекратило прием не биометрических загранпаспортов. В загранпаспорт старого образца невозможно поставить шенгенскую визу для поездки в страну. Такое нововведение планировалось ввести и ранее, но консульство не торопилось с этим. Теперь подать на шенгенскую визу в Италии можно только с биометрическим паспортом. Если попытаться подать на визу с загранпаспортом старого образца, то консульство просто откажет в выдаче. И это отразиться на истории получения шенгенских виз.

Дания