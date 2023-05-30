Башня Давида в Иерусалиме открылась после реставрации

В Иерусалиме открыли для посетителей легендарную башню Давида. Ее закрывали на ремонт три года назад, сообщает «МИР 24».

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Реконструкторы обновили вход в Старый город, историческую цитадель и археологический парк. Для туристов сделали удобный маршрут по знаменитым местам, дополнительные выставочные площади и кафе. Новая постоянная экспозиция использует передовые технологии. Об истории Иерусалима рассказывают не только археологические находки, но и интерактивные экраны.