Египетская авиакомпания начнет полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх 16 июня
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять чартерные полеты из Москвы на курорт Шарм-эль-Шейх 16 июня, передает «Интерфакс».
Как сообщили в пресс-службе компании, вылеты в Шарм-эль-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из терминала С аэропорта «Шереметьево».
«С июля этого года планируется увеличение частоты до пяти раз в неделю. Места на рейсах можно будет купить только в составе турпакетов «Интуриста», – отметили в пресс-службе.
Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines начнет полеты на курорты Египта, отметили в авиакомпании. Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что россияне обошли жителей Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и заняли 11-е место по расходам на международные поездки в рейтинге Всемирной туристской организации.