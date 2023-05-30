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Египетская авиакомпания начнет полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх 16 июня

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять чартерные полеты из Москвы на курорт Шарм-эль-Шейх 16 июня, передает «Интерфакс».

Египетская авиакомпания начнет полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх
© Мир24

Как сообщили в пресс-службе компании, вылеты в Шарм-эль-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из терминала С аэропорта «Шереметьево».

«С июля этого года планируется увеличение частоты до пяти раз в неделю. Места на рейсах можно будет купить только в составе турпакетов «Интуриста», – отметили в пресс-службе.

Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines начнет полеты на курорты Египта, отметили в авиакомпании. Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне обошли жителей Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и заняли 11-е место по расходам на международные поездки в рейтинге Всемирной туристской организации.

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