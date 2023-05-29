Эксперт рассказал, безопасно ли отдыхать в Турции

Во втором туре выборов президента Турции, которые прошли 28 мая, победил Реджеп Тайип Эрдоган с результатом более 52 процентов голосов. Есть опасения, что оппозиция выведет своих сторонников на улицы и в стране вспыхнут протесты. Стоит ли россиянам планировать свой отдых на турецких курортах и как изменились цены на туры в этом сезоне, «Парламентской газете» рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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В традиционных местах отдыха для россиян в Турции никакие протесты и беспорядки никогда не происходили, отметил Илья Уманский. Причина — высокая заинтересованность бизнеса и государства в том, чтобы ничто не помешало курортному сезону.

«Есть практика, показывающая, что в период любых потрясений или волнений курортные территории всегда остаются вне политической жизни. Основываясь на этом опыте, могу утверждать, что для отдыха Турция продолжает быть безопасной страной», — отметил эксперт.