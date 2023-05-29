Как сэкономить на отдыхе за рубежом в 2023 году
Скоро начнется летний сезон, и многие россияне уже задумываются, как недорого отдохнуть в 2023 году. Турэксперт Дмитрий Даниленко дал несколько советов россиянам, как сэкономить на отдыхе за рубежом, пишет NEWS.ru.
Со слов специалиста, россияне могут существенно снизить свои затраты, если будут приобретать пакетный тур, а не покупать самостоятельно авиабилеты и бронировать отель.
Если все-таки россиянин решит приобретать авиабилеты самостоятельно, то Даниленко рекомендует покупать билеты сразу в обе стороны, что тоже может значительно сэкономить бюджет.
Эксперт отметил, что самый дешевый отдых за рубежом в не сезон.