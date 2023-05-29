Как сэкономить на отдыхе за рубежом в 2023 году

Скоро начнется летний сезон, и многие россияне уже задумываются, как недорого отдохнуть в 2023 году. Турэксперт Дмитрий Даниленко дал несколько советов россиянам, как сэкономить на отдыхе за рубежом, пишет NEWS.ru.

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Со слов специалиста, россияне могут существенно снизить свои затраты, если будут приобретать пакетный тур, а не покупать самостоятельно авиабилеты и бронировать отель.

Если все-таки россиянин решит приобретать авиабилеты самостоятельно, то Даниленко рекомендует покупать билеты сразу в обе стороны, что тоже может значительно сэкономить бюджет.