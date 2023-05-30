Россияне в отсутствие туризма в Европу переключились на новые направления

Из-за санкций, которые страны ЕС продолжают сохранять в отношении россиян, последние ищут альтернативные направления для путешествий, и это обходится экономике ЕС в миллиарды евро

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По данным французского телеканала France 24, в столице Франции, как и в других частях страны, практически нет привычной русской речи.

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В Парижском совете по туризму заявляют, что в период с января по май этого года в столицу прилетело на 95,8 процентов меньше туристов из России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Есть все основания полагать, что и в предстоящие месяцы число российских туристов сильно не изменится.

Путешественники из России теперь сталкиваются с более высокими расходами, а также с возросшими сложностями в получении виз для въезда в Шенген. Более того, российским авиаперевозчикам запрещено совершать полеты над ЕС и в него, что затрудняет любое планирование отпуска в Европе.

Тем не менее, несмотря на эти проблемы и то, что Европа становится все менее доступной, туристы из России совершили в 2022 году около 22,5 миллионов зарубежных поездок, что значительно больше по сравнению с 19,2 миллионами поездок в 2021 году. Самым популярным направлением была Турция.

И в этом году отдыхающие из России в рекордных количествах направляются в незападные страны. В ОАЭ, Таиланде, Египте, Мальдивах и Турции зафиксирован резкий рост числа россиян.

В попытке захватить долю российского туристического рынка несколько стран активно работают над улучшением авиасообщения.

Таиланд, Марокко и Шри-Ланка планируют открыть прямые авиарейсы с Россией. Более того, Индия, Оман и Мьянма также ведут переговоры с российскими властями об изучении возможностей для расширения туризма в странах.