Туристов в Казахстане все больше: чем республика привлекает путешественников

Экстрим, восточная кухня и местные традиции, все это привлекает туристов в Казахстан. С начала года поток вырос на 11%. Чаще всего едут из России, Индии и Турции. О самых популярных направлениях рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

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Это древний обряд шашу – разбрасывание сладостей. Так казахи делятся радостью встречи. Без чая с горячими баурсаками не отпустят.

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Изделия из скисшего молока и муки, но особенно вкусными их делает секретный ингредиент.

В этноауле – многолюдно: гости из Франции, Китая и Саудовской Аравии. Около полусотни туристов только в первой половине дня.

«В этом году благодаря тому, что открыли границы с Китаем и с Индией, разрешается безвизовый режим, поэтому много туристов стало приезжать из Китая и из Индии, так же из России приезжают», – рассказала гид Гульсара Алишерова.

Группы изучают убранство юрт, знакомятся с традициями. Кульминация поездки –конное шоу: с опасными трюками и национальными играми.

А это – «Кара жорга» – традиционный казахский танец. На месте – не усидеть.

«Я в Казахстане во второй раз. Привлекает, что между нашими странами безвизовый режим. Сначала был один, посмотрел все красоты: и невероятные озера, и Чарынский каньон, а сейчас с семьей узнаем народ и традиции. Я блогер, объездил 95 стран, но здесь особая атмосфера», – поделился турист из Саудовской Аравии Баррак.

«Мы с мужем тоже путешественники со стажем. Исколесили практически всю европейскую часть континента, теперь решили поменять направление. Какая же здесь богатая культура! А еще здесь удивительные люди: добродушные и открытые», – заметила турист из Франции Мюррей.

Привлекает Казахстан и туристов-экстремалов. Среди предложений – прогулки на вертолетах и даже полеты в стратосферу. Эти путешественники вдохновились космической романтикой. Специально приехали на космодром Байконур увидеть запуск ракеты.

Популярность отечественных курортов начала расти с прошлого года, отмечают туроператоры. Тогда страну посетило около миллиона иностранцев, интерес увеличился втрое. Приезжают попробовать местные блюда и посмотреть на редких животных и птиц.

В топе у туристов Алматы, Астана и Шымкент. Но растет поток и в другие регионы. Только в Актау прошлым летом путевки купили больше 40 тысяч иностранцев. Манит побережье Каспия и урочище Бозжыра – своими марсианскими ландшафтами. Но к большому числу туристов нужно быть готовыми. Логистика по стране еще в разработке.

«И электронная продажа билетов, и по времени для национальных парков, то есть наша задача сейчас сделать так чтобы наше национальные парки были первое: доступны, во-вторых, чтобы их легко можно было посетить, и в-третьих чтобы они при этом не страдали», – отметила президент Ассоциации туроператоров Республики Казахстан Инна Рей.