Чем уникальна Армения

Туристическая выставка «Познай Армению» открылась в Ереване: чем уникальна страна?
В Ереване открылась туристическая выставка «Познай Армению». Более 150 участников со всех областей представили историко-культурное наследие и туристический потенциал своих регионов, сообщает корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц. В центре столицы под открытым небом все десять областей Армении. Вот павильон Араратской – житницы республики: поставляет фрукты и овощи. Хватает и на экспорт в страны Содружества.«Наша область известна экологически чистыми продуктами и кухней. Представили суджух с орехами, сухофрукты, молочные продукты. Из достопримечательностей у нас монастырь Хор Вирап, а Ущелье Ангелов и гора Еранос – отличные места для пеших туров», – отметил представитель администрации Араратской области Вардан Сафарян. Котайкский регион славится высокогорным курортом Цахкадзор, языческим храмом Гарни и средневековым монастырским комплексом Гехард, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В области также развито декоративно-прикладное искусство.
«Изготавливаю в основном национальные куклы. Туристам очень нравятся, они и покупают в качестве сувениров»,- сказала мастерица кукол из Котайкской области Женя Саргсян.
На выставке представлены и новые для страны направления туризма. К примеру, полеты на парапланах и мотодельтапланах.
«Проводим уроки для тех людей, кто интересуется легкой авиацией и хотят стать членом клуба, и осуществляем тандемные полеты с профессиональным инструктором. За летний сезон нашими услугами пользуется около тысячи туристов, большинство из России», – сообщил сооснователь аэроклуба Тигран Айвазян.
А этот клуб проводит сплавы по реке Дебед в Лорийской области. Учитывая горный рельеф Армении, такой экстрим-туризм имеет большой потенциал.
«Рафтинг в Армении стал развиваться в последние три года. Кроме элементов приключенческого туризма, он имеет и некоторые риски, и чтобы максимально обезопасить наших клиентов, мы пригласили лицензированных рафтеров из Непала, где очень развит сплав по рекам», – пояснил представитель рафтинг-клуба Нарине Ованнисян.
Выставка рассчитана и на развитие внутреннего туризма. Среди посетителей много жителей Армении. Но, конечно, главный акцент – на привлечении иностранных гостей.
«Объездили вокруг Еревана много туристических мест. Хочется съездить куда-нибудь далеко еще, и вот пришли узнать, что еще интересное есть», – сказал турист из России Владимир Майоров.
На туристическом фестивале проходят и мастер-классы. Можно попробовать силы в искусстве создания знаменитых армянских хачкаров.
«Выставка проходит во второй раз. В этом году представлены четыре основных направления: историко-культурное наследие, природа, приключенческий и гастротуризм. Цель – повысить узнаваемость туристических особенностей страны и представить малоизвестные направления», – пояснила пресс-секретарь Комитета по туризму Армении Анна Маргарян.
Во время выставки пройдет конференция с участием бизнес-сообщества и специалистов сферы. Они обсудят потенциал и внедрение новых туристических продуктов.