Чем уникальна Армения

В Ереване открылась туристическая выставка «Познай Армению». Более 150 участников со всех областей представили историко-культурное наследие и туристический потенциал своих регионов, сообщает корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц. В центре столицы под открытым небом все десять областей Армении. Вот павильон Араратской – житницы республики: поставляет фрукты и овощи. Хватает и на экспорт в страны Содружества.«Наша область известна экологически чистыми продуктами и кухней. Представили суджух с орехами, сухофрукты, молочные продукты. Из достопримечательностей у нас монастырь Хор Вирап, а Ущелье Ангелов и гора Еранос – отличные места для пеших туров», – отметил представитель администрации Араратской области Вардан Сафарян. Котайкский регион славится высокогорным курортом Цахкадзор, языческим храмом Гарни и средневековым монастырским комплексом Гехард, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В области также развито декоративно-прикладное искусство.