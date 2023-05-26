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В азиатском Лас-Вегасе появилась копия Лондона

В Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом, появился новый курорт-казино для богатых The Londoner Macao. На территории отеля разместили копии достопримечательностей Лондона, сообщает CNBC.

В азиатском Лас-Вегасе появилась копия Лондона
© Lenta.ru

Так, на курорте стоимостью два миллиарда долларов можно посмотреть на реплики Вестминстерского дворца с Биг Беном, официальной резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, Мемориального фонтана Шефтсбери и других памятников Лондона.

Как сказано на сайте The Londoner Macao, шесть дней в неделю на территории отеля будет проходить «развлекательная феерия смены караула» — в ней будут задействованы десятки танцоров и музыкантов.

Комплексом The Londoner Macao владеет корпорация Las Vegas Sands. Этой же компании принадлежат другие отели с копиями европейских достопримечательностей в Макао — например, The Venetian Macao, где можно увидеть реплику Гранд-канала Венеции, и The Parisian Macao с копией Эйфелевой башни.

В 2020 году британский певец и бывший участник группы One Direction Лиам Пейн рассказал, что возвел рядом со своим домом копию хижины лесника Рубеуса Хагрида из саги о Гарри Поттере. Пейн не назвал потраченную на строительство сумму и не уточнил, какую функцию выполняет постройка.

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