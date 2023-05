В азиатском Лас-Вегасе появилась копия Лондона

В Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом, появился новый курорт-казино для богатых The Londoner Macao. На территории отеля разместили копии достопримечательностей Лондона, сообщает CNBC.

Как сказано на сайте The Londoner Macao, шесть дней в неделю на территории отеля будет проходить «развлекательная феерия смены караула» — в ней будут задействованы десятки танцоров и музыкантов.

Комплексом The Londoner Macao владеет корпорация Las Vegas Sands. Этой же компании принадлежат другие отели с копиями европейских достопримечательностей в Макао — например, The Venetian Macao, где можно увидеть реплику Гранд-канала Венеции, и The Parisian Macao с копией Эйфелевой башни.