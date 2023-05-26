Запустят ли китайцы прямые перелеты из Москвы в Европу: мнение эксперта

Аэропорт Шереметьево выступил с инициативой возобновить прямые рейсы из Москвы в Париж, Франкфурт, Рим и другие города Европы с помощью китайцев. Как сообщают со ссылкой на собственные источники «Ведомости», для этого, по мнению авторов идеи, необходимо предоставить китайским авиакомпаниям в Шереметьево пятую свободу воздуха. Этот регламент позволяет перевозчику летать между двумя зарубежными странами, но начало маршрута или его конец должны быть обязательно на родине. В результате китайцы запустили бы рейсы из Поднебесной в европейские города с транзитной посадкой в Москве, где лайнеры могли бы принимать пассажиров из России. Во всяком случае, источники в «Аэрофлоте» сообщили изданию, что пятую свободу воздуха могли бы открыть на паритетных началах – в ответ на этот шаг китайские авиакомпании предоставляли бы блоки мест для россиян.

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В Минтрансе РФ заявили, что такое предложение не поступало и с перевозчиками не обсуждалось. А что на этот счет думают эксперты? Конечно, востребованность в прямых перелетах в Европу есть. «Россияне продолжают летать в Европу, жители стран ЕС продолжают посещать Россию, пусть и в гораздо меньшем количестве, чем до 2019 года включительно. Но спрос на такие полеты есть, и сегодня он удовлетворяется за счет построения сложных маршрутов с одной-двумя пересадками. Ключевые хабы – Стамбул, Дубай, ряд менее крупных аэропортов, в том числе в странах СНГ. Открытие прямых рейсов из Москвы позволило бы радикально сократить время в пути. Уверен, что интерес к таким полетам был бы высоким», – сказал TourDom.ru главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.