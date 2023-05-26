Как поехать в путешествие на Шри-Ланку в 2023 году

Шри-Ланка вошла в десятку самых популярных туристических направлений у россиян впервые с 2019 года. Что важно узнать перед путешествием и как отдохнуть в этом райском уголке в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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Какие есть правила въезда

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По словам эксперта по туризму Николая Мельника, для въезда в Шри-Ланку ПЦР-тест или сертификат о перенесенном коронавирусе не требуются. Россияне могут беспрепятственно въезжать в страну.

заполнить форму на специальном сайте консульства Шри-Ланки, но оплатить ее можно только иностранной картой;

подать документы через туроператора — он оплатит визу со своего валютного счета;

оплата на месте — нужно заполнить миграционные карточки по приезде в Шри-Ланку (это занимает время и неудобно). Однако необходимо оформить визу. Есть три варианта ее получения:

— Стоимость визы зависит от способа ее получения — от 55 до 75 долларов на человека, — уточнил эксперт.

Как выбрать тур в Шри-Ланку

Специалист отметил, что сейчас из России летают прямые рейсы в Шри-Ланку из Москвы только одной авиакомпании.

— Кроме того, если в марте и апреле прилет осуществлялся в аэропорт Коломбо, то на данный момент полетная программа немного поменялась. Самолеты прилетают в аэропорт Хамбантота на юго-востоке страны. Это удобно тем, что до основных курортных зон стало быстрее добираться, — рассказал Мельник.

Собеседник «ВМ» предупредил, что в Шри-Ланку из России можно улететь отдыхать только при покупке пакетного тура у оператора.

— Как правило, у авиакомпании туроператоры полностью выкупают места блоками. В системе агрегаторов эти рейсы невозможно найти. Тем не менее россияне могут самостоятельно купить билеты с пересадкой в другой стране. Например, в Катаре, Дубае, Стамбуле или в Каире, — пояснил специалист.

Мельник предупредил, что забронировать отель тоже невозможно без иностранной карты, а российские агрегаторы делают огромную наценку. Более того, придется отдельно оплатить трансфер. Себестоимость тура у туроператоров обойдется в 2–3 раза дешевле, чем отдельная бронь авиабилетов и отеля.

— На данный момент рейсы из Москвы летают по четвергам и воскресеньям. Тур на семь дней для двух взрослых в двухзвездочном отеле без питания стоит 86 тысяч рублей. А такой же тур в пятизвездочном отеле с системой питания «Завтраки» обойдется в 132 тысячи рублей, — пояснил специалист.

Когда на Шри-Ланке сезон

По его словам, туристический сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре и заканчивается в феврале.

— В это время на юго-западном побережье и в центре острова тепло и сухо. А с конца февраля везде начинаются дожди и волны, — предупредил Мельник.

Какие курорты популярны

Самыми популярными курортами Шри-Ланки являются Хиккадува и Унаватуна, сообщил Мельник.