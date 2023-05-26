Как поехать в путешествие на Шри-Ланку в 2023 году: правила въезда, стоимость туров и прямые рейсы
Шри-Ланка вошла в десятку самых популярных туристических направлений у россиян впервые с 2019 года. Что важно узнать перед путешествием и как отдохнуть в этом райском уголке в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».
Какие есть правила въезда
По словам эксперта по туризму Николая Мельника, для въезда в Шри-Ланку ПЦР-тест или сертификат о перенесенном коронавирусе не требуются. Россияне могут беспрепятственно въезжать в страну.
- заполнить форму на специальном сайте консульства Шри-Ланки, но оплатить ее можно только иностранной картой;
- подать документы через туроператора — он оплатит визу со своего валютного счета;
- оплата на месте — нужно заполнить миграционные карточки по приезде в Шри-Ланку (это занимает время и неудобно).
— Стоимость визы зависит от способа ее получения — от 55 до 75 долларов на человека, — уточнил эксперт.
Как выбрать тур в Шри-Ланку
Специалист отметил, что сейчас из России летают прямые рейсы в Шри-Ланку из Москвы только одной авиакомпании.
— Кроме того, если в марте и апреле прилет осуществлялся в аэропорт Коломбо, то на данный момент полетная программа немного поменялась. Самолеты прилетают в аэропорт Хамбантота на юго-востоке страны. Это удобно тем, что до основных курортных зон стало быстрее добираться, — рассказал Мельник.
Собеседник «ВМ» предупредил, что в Шри-Ланку из России можно улететь отдыхать только при покупке пакетного тура у оператора.
— Как правило, у авиакомпании туроператоры полностью выкупают места блоками. В системе агрегаторов эти рейсы невозможно найти. Тем не менее россияне могут самостоятельно купить билеты с пересадкой в другой стране. Например, в Катаре, Дубае, Стамбуле или в Каире, — пояснил специалист.
Мельник предупредил, что забронировать отель тоже невозможно без иностранной карты, а российские агрегаторы делают огромную наценку. Более того, придется отдельно оплатить трансфер. Себестоимость тура у туроператоров обойдется в 2–3 раза дешевле, чем отдельная бронь авиабилетов и отеля.
— На данный момент рейсы из Москвы летают по четвергам и воскресеньям. Тур на семь дней для двух взрослых в двухзвездочном отеле без питания стоит 86 тысяч рублей. А такой же тур в пятизвездочном отеле с системой питания «Завтраки» обойдется в 132 тысячи рублей, — пояснил специалист.
Когда на Шри-Ланке сезон
По его словам, туристический сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре и заканчивается в феврале.
— В это время на юго-западном побережье и в центре острова тепло и сухо. А с конца февраля везде начинаются дожди и волны, — предупредил Мельник.
Какие курорты популярны
Самыми популярными курортами Шри-Ланки являются Хиккадува и Унаватуна, сообщил Мельник.
Хиккадува — популярный курорт, который расположен в 120 километрах к югу от бывшей столицы Шри-Ланки — Коломбо. Он знаменит своими пляжами. Туристам стоит посетить Коралловый заповедник, который находится в нескольких сотнях метров от берега. Там растут более 70 видов разноцветных кораллов.Унаватуна — это небольшая рыбацкая деревня с шикарным песчаным пляжем и пальмовыми рощами. На данном курорте нет крупных туристических комплексов и отелей. Он отлично подходит для отдыха дикарем.