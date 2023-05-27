Туристические места, где побывали герои «Постучись в мою дверь»

Путешествие в турецкий сериал: места, где побывали герои «Постучись в мою дверь»
Сейчас проходят съемки российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». А пока она не доступна для просмотра, «Рамблер» расскажет, какие места из оригинальной версии можно посетить на своем отдыхе в Турции.
Анталия
Именно в этом турецком городе у главных героев Эды и Серкана состоялось их значимое романтическое свидание. Анталия — отличный город для туризма, который славится своими морем, спортивными развлечениями и богатой культурой. Если решите съездить туда, обязательно посетите два места: храм Аполлона и водопад Куршунлу. Около храма произошла одна из самых романтичных сцен в сериале — разговор Эды и Серкана во время метеоритного дождя.
А после того как на экранах показали момент с водопадом, эта достопримечательность обрела новую популярность среди туристов.
Район Бейкоз
Если вас восхищают улицы, по которым ходят главные герои, дома, которые их окружают, и очарование Стамбула в целом, тогда вам точно стоит знать, что наибольшее количество сцен в сериале снято в районе Бейкоз. За множество лет этот район стал популярной локацией для съемок, поэтому его часто можно увидеть в других турецких сериалов. Кроме того, здесь находятся самые дорогие дома в Стамбуле.
Многие знаменитости выбирают это место для проживания, например актер Мурат Йылдырым и его жена Иман Альбани.
Тарабья
Чтобы увидеть место, где жил Серкан Болат, стоит посетить стамбульский район Тарабья — именно там находится впечатляющий коттедж главного героя. Этот район известен тем, что во времена Османской империи в нём располагались летние дома иностранных послов. Сейчас Тарабья славится своими ночными клубами и ресторанами — особенно теми, где подают морепродукты.
Измир, Алачати и Чешме
Город Измир, туристический городок Чешме и деревня Алачати обязательно должны стать частью вашего маршрута. Если вы давно мечтали прогуляться по красивым мощеным улицам, посмотреть на красочные здания вокруг и оценить террасы в лучшем средиземноморском стиле, то эти места наверняка смогут вас впечатлить.