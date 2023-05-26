Сколько стоит полететь в Европу через Тбилиси, Стамбул и Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airlines объявила о том, что запускает транзитные рейсы для россиян в Европу. Компания уже начала продавать билеты, но цены оставляют желать лучшего.

Фото: Рамблер Рамблер

“Рамблер” решил сравнить наиболее популярные транзитные варианты для россиян и выяснить, как дешевле добраться из России в Европу. В качестве анализа мы решили рассмотреть летние поездки в три популярных города: Париж, Вена и Амстердам.

Видео дня

Тбилиси

Пока что грузинская авиакомпания открыла продажи исключительно на рейсы в Париж, Вену и Амстердам. Они стартуют 26 и 28 мая. Пересадка в Тбилиси длится один час.

Цены на лето варьируются от 1600 до 2100 лари в одну сторону. Таким образом, летом слетать туда-обратно в один из европейских городов через Тбилиси обойдется в сумму около 4000 лари (125 тысяч рублей).

Дешевле всего обойдется самолет в Вену в начале июня. На эти даты можно купить билет за 1594 лари в одну сторону (51 тысяча рублей). Самым дорогим городом оказался Париж, дороже всего лететь туда в самый разгар лета: конец июня — начало июня стоит от 2600 лари в один конец (81 тысяча рублей).

Стамбул

Стамбул всегда был большим пересадочным хабом и позволял сэкономить в случае пересадки. Теперь в Стамбул летают турецкие и российские авиакомпании, но сейчас билеты с транзитом здесь обходятся гораздо дороже. Рейсы с пересадкой в Стамбуле летают уже давно, и это не новшество для россиян. Большинство рейсов выполняет Turkish Airlines, пересадка в Стамбуле от одного до четырех часов. Цены начинаются от 74 тысяч рублей в одну сторону за одного человека в Париж, от 85 в Вену и Амстердам. Летом в высокий сезон цена за один билет в одну сторону достигает 147 тысяч рублей.

Однако с пересадкой в Стамбуле можно самостоятельно составить программу перелета. Для того, чтобы сделать перелет дешевле, можно рассмотреть российские авиакомпании. Так в Стамбул летают “Аэрофлот”, “Победа”, “Азимут”, Nordwind, S7 и Red Wings. Если самостоятельно составить маршрут, то можно сэкономить до 50% на билете. Для этого понадобится много времени, чтобы выбрать доступные стыковочные рейсы. В таком случае стоит готовиться к длительной пересадке от трех часов до суток.

Ереван

Транзитные рейсы для россиян в Европу через Ереван организовывает местная авиакомпания FlyOne и если вы не готовы тратить время на самостоятельный поиск стыковочных билетов, то это может быть идеальным вариантом для экономии. Пересадка в Ереване продлится от одного до двух с половиной часов в зависимости от даты вылета. Однако это — самый бюджетный вариант добраться до европейских столиц. Билет в Париж на одного человека в обе стороны будет стоить от 56 тысяч рублей. В высокий сезон цена достигает 100 тысяч рублей. Чем дольше будет пересадка, тем дешевле будет стоимость билета. Так, с 14-часовой пересадкой в Ереване цена за билет будет начинаться от 15 тысяч.