Идеальные направления для июльского отдыха в 2023 году

Июль – традиционный период отпусков и отдыха.

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В середине лета многочисленные туристы отправляются на курорты и посещают памятные места и достопримечательности.

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Предлагаем узнать, куда можно поехать отдыхать в июле в 2023 году.

Живописные пляжи для июльского отдыха

Согласно статистической информации, главным направлением для большинства россиян являются пляжные направления. Туристы из России предпочитают морские курорты в большинстве случаев. Но в 2023 году некоторые популярные направления станут недоступными для россиян из-за санкций и запретов на прямые перелеты.

Предлагаем узнать, в какую страну можно отправиться на отдых на море.

Популярные зарубежные пляжные направления

Как и ранее, самой популярной страной для морского отдыха среди россиян является Турция . Благоприятный климат, теплое море и развитая туристическая инфраструктура привлекают отдыхающих со всего мира. Дополнительным преимуществом Турции является наличие прямого авиасообщения, что значительно удешевляет отдых. Средняя июльская температура в дневное время суток составляет +32°C, а ночью – +26°C, вода прогревается до +27°C. Для летнего отдыха удачным выбором станут курорты Мармарис и Фетхие. Они отличаются более мягким климатом, отличными туристическими программами и высоким качеством обслуживания.

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Следует помнить, что июль и август – это пик туристического сезона. В эти месяцы будет очень много туристов, которые могут помешать отдыху.

Любителям морских европейских курортов следует обратить внимание на Черногорию . Россияне имеют право находиться в этой стране до 30 дней, а для въезда необходим лишь загранпаспорт и туристическая страховка. Средняя температура в Черногории в июле составляет +30°C днем, а вода прогревается до + 26°C. Помимо побережья Адриатического моря, туристы могут насладиться уникальной архитектурой и кухней, изучить интересные культурные особенности страны. Прямого авиасообщения в 2023 году между Россией и Черногорией нет, то отдыхающие могут въехать через Сербию или Турцию.

Отдых на островах Индонезии точно не оставит равнодушным ни одного посетителя. Туристический сезон длится с мая по октябрь, а его пик приходится на июль. Остров Бали является одним из самых известных и популярных среди туристов со всего мира. Именно там предлагаются самые интересные и разнообразные развлечения, но стоимость отдыха будет очень высокой. Любителям спокойного и уединенного отпуска на природе стоит обратить внимание на остров Ломбок и Ментавайские острова, однако отсутствие цивилизации и особых условий подойдет далеко не всем. Температура стабильная в течение года +30-32°C, но при планировании отдыха необходимо учитывать местный климат: с ноября по апрель на островах проходит сезон дождей.

Российские морские курорты

Туристам, которые не планируют или не имеют возможности выехать за пределы страны, следует обратить внимание на морские побережья России. Местные пляжные курорты могут удовлетворить любые потребности. Предлагаем узнать, куда можно поехать отдыхать на море в июле в 2023 году в пределах страны.

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Самым популярным направлением у россиян в июле являются курорты Черного моря – Сочи, Анапа, Геленджик. Эти туристические центры имеют наиболее развитую инфраструктуру в регионе и предлагают самые разнообразные развлечения для всех категорий отдыхающих. Напомним, что в пик сезона цены на жилье и услуги сильно возрастают, иногда даже кратно. Планировать отдых и бронировать место проживания необходимо заранее.

Для пляжного отдыха с детьми удачным выбором окажутся курорты Азовского моря. Например, Ейск, Пересыпь или Щелкино. Азовское море является самым мелким и поэтому быстро прогревается. Морские пляжи песчаные и более безопасные. Средняя температура воздуха в регионе составляет +29°C, а воды – +25°C.

Любителям европейского отдыха и культуры стоит обратить внимание на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Местные курорты отличаются интересной архитектурой, а местная кухня схожа с европейской. Туристов на пляжах мало из-за особенностей местного климата: средняя температура воздуха составляет всего +20-22°C, а вода прогревается до +18°С.

Горные курорты и природные уголки

Тем россиянам, которые предпочитают горные тропки морским пляжам, июль также предлагает несколько интересных мест для отдыха.

Для владельцев шенгенской визы открыты самые разнообразные горные курорты и уникальные природные заповедники. Самыми знаменитыми странами для такого отдыха являются Болгария и Австрия. Национальный болгарский парк Рила считается самым крупным как на территории страны, так и в Европе, а Рильские горы – самые высокие на Балканском полуострове. Альпийский курорт Заальбах-Хинтерглемм станет подходящим местом для любителей экстремальных развлечений. Туристам предлагаются пешие туры по дорогам и тропам, рассчитанные на разные уровни подготовки путешественников.

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Но интересной природой и уникальными горными курортами может похвастаться и Россия. Для непродолжительного отпуска стоит обратить внимание на туры по горам Кавказа, Сибири или Кольского полуострова. Всего несколько дней путешествия по горным курортам заставят переосмыслить жизнь.

И, конечно же, каждому любителю отдыха в горах необходимо посетить Эльбрус и Казбек. Туристические туры рассчитаны на разные уровни подготовки. Насладиться подъемом смогут и новички, и профессионалы.

Исторические города и культурные достопримечательности

Флоренция. В этом итальянском городе жили такие известные мастера искусства, как Леонардо да Винчи и Микеланджело. Атмосфера эпохи Ренессанса сохраняется там и сейчас. В архитектуре отлично сочетаются стили разных эпох.

Париж. Знаменитый французский город. Его символом, как и всей страны является Эйфелева башня. Каждому туристу обязательно нужно пройтись по Елисейским полям, посетить Собор Парижской Богоматери, познакомиться с отлично местной кухней, которая является отдельной культурной достопримечательностью.

Лондон. Столица Великобритании, о которой известно многое из книг, фильмов и песен. Лондон отлично сочетает в себе классический и современный архитектурные стили. Главными достопримечательностями являются Лондонский Тауэр и Тауэрский мост, Букингемский дворец и, конечно же, часовая башня Биг-Бен.

Любителям восточной культуры стоит посетить Киото – бывшую столицу Японии. Именно в этом городе сохранился дух императорских времен. Знакомиться с японской культурой можно в любое время, но самым красивым является период цветения сакуры – апрель-май.

Сан-Франциско – это один из самых красивых и необычных городов США. Он сочетает в своей архитектуре и культуре одновременно несколько культур различных эпох. Самой известной и узнаваемой достопримечательностью является висячий мост Золотые ворота.

Санкт-Петербург называют культурной столицей России. В этом городе жили императоры, начинались революции и происходили другие значимые для страны события. В Санкт-Петербурге имеется множество достопримечательностей, с которыми нужно ознакомиться каждому гражданину России. Среди них Эрмитаж, Зимний дворец, научный музей Кунсткамера. Стоит посетить город в июне-июле, чтобы застать уникальное природное явление – белые ночи. На нашей планете существует множество красивых исторических городов и культурных центров, которые нужно обязательно посетить. Но сделать это не так просто. Для посещения большинства европейских стран требуется виза, а также существуют ограничения по авиаперелетам.

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Подведем итог