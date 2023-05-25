Сколько стоит слетать в Грузию

Во сколько обойдется путешествие в Тбилиси - корреспондент "РГ" изучил и проверил все варианты. А именно: бюджетный, средний и люксовый. Первые два - в режиме "испытано на себе". А бизнес-класс - условно-гипотетически.

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Что, полетели?

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Перелет в один конец 26 мая - от 20,5 тысячи и до 77(!) тысяч (но это не бизнес-класс, а просто условия по багажу лучше).

И тут не сэкономишь. Нет, можно и за 18 тысяч, но с двумя пересадками - Сочи и Ереван - и 49 часов в пути…

Прилетаете в тбилисский аэропорт им. Шота Руставели. Бюджетнику - на автобус. При выходе из здания аэровокзала - направо, 30 шагов и еще раз направо. Входим в зал вылетов, и там то, что тебе надо.

Сначала - в обменник. Их тут с полдюжины, курс разный. Сами грузины это называют "в расчете на слепого". В самом выгодном за 1000 российских рублей дадут 30 лари. За 10 долларов - 25. Обязательно просите в обменнике мелочь, нужны монеты. Затем ищите Bank of Georgia, в кассе около банка или в самом банке нужно купить карточку Travel Card, стоит 2 лари. Русский язык продавец понимает.

После этого надо положить на эту карту 3 лари. Это можно сделать только в автомате. Инструкция на грузинском и на английском. Я беззаботно вложил купюру в 10 лари, жду сдачи. Автомат не реагирует.

"Нужна помощь?" - спрашивает пробегавшая мимо девушка-грузинка. Объясняю ситуацию. "Нет, этот уже не отдаст, - хохочет красотка. - Надо было мелочь сыпать. Но три лари у вас на счету, можно пользоваться".

Ладно, это мой посильный вклад в грузинскую банковскую систему.

Дальше: выходишь из здания, ищешь автобус 37-го маршрута, он рядом. Прикладываешь карту к валидатору, и - в Тбилиси. С водителем договориться оплатить проезд за наличные не получится. Даже не пытайся.

Автобус идет с немыслимым количеством остановок, наполняясь по пути пассажирами, конечная - железнодорожный вокзал. Час в дороге, толчея. Так себе экономия.

На такси - за сколько договоришься, но если через Яндекс, то 20-30 лари.

При возвращении назад взял такси. Поездка на вполне комфортном авто обошлась в 22 лари (ехали 30 минут), водитель великодушно сказал: давай 20, и хватит. Дал 25, но остался в недоумении. Обычно таксисты торгуются не в сторону уменьшения…

Да, а наш условный богач, видимо, закажет крутую тачку, но вряд ли найдет что-то дороже 50.

Для простоты: умножайте лари на 30, получите рубли.

Где остановится? Хостел в центре города - от 15 лари в сутки (450 рублей).

Нормальная гостиница уровня трех звезд - 120-150 лари (3600 - 4500 рублей), пятизвездочный "Амбассадори" - от 14,6 тысячи.

О хлебе насущном: для самых экономных - столовые. Суп, огромная тарелка куриного рагу с овощами - в пределах 10 лари (300 рублей).

Кафе - лучший выбор, кухня абсолютно любая: грузинская, арабская, турецкая. Именно на последнюю посоветовал бы и ориентироваться. Вряд ли счет превысит 20-25 лари.

В самых крутых ресторанах с живой музыкой едва ли сможете погулять больше, чем на сотню лари. Все определит алкоголь. Крепкий - довольно дорогой.

… Читаю, что пишут другие о Грузии. Зацепился глазами за информацию под заголовком: "Российского туриста изумили цены на яйца". Путешественник жалуется журналистам - 6 лари за десяток! Это очень дорого, дома дешевле.

Иду в ближайший магазин. Так и есть: от 5,19 до 6,35. Только я не понял, а зачем туристу сырые яйца, да еще десятками? И что будет с этим впечатлительным путешественником, когда он заплатит 8 лари за рожок мороженого в центре Старого города? Ему там орать и орать.

Но вы же не жить туда едите, а отдыхать. В Грузии и бензин дороже нашего, и чача (если сам не гонишь) многим не по карману. Зато дешевое вино. Помидоры - от 4 лари, и не "пластмассовые", а вкусные и ароматные.

Кстати, в том же Старом городе я положил три лари на Metromoney (карта для общественного транспорта, стоит 2 лари) и за эти смешные деньги смог воспарить над городом: подняться по канатной дороге на смотровую площадку в крепости Нарикала. Возвращение назад входит в стоимость.