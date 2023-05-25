Российские туристы рассказали о минусах отдыха в Узбекистане

Среди российских путешественников всё больше становится любителей отдыха в Узбекистане. Однако, опираясь на свой опыт, они перечисляют некоторые недостатки отдыха в этой стране.

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Многие туристы жалуются на низкий уровень сервиса в ресторанах и отелях, а также на не очень заботливых сотрудников. Часто завтраки доставляют холодные яйца и вчерашние салаты. Проблемы могут возникнуть также с экскурсионными автобусами и гидами. Кроме того, страна подвержена пыльным бурям и песчано-влажной мгле, которые могут длиться несколько дней.

В этот период дымка с пылью затрудняет дыхание туристов. Еще одним недостатком Узбекистана является тяжелая пища, особенно для непривычных желудков. Российские туристы могут столкнуться с блюдами, которые им кажутся несочетаемыми, и испытать расстройство желудка.