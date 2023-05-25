Какие страны стоит выбирать в 2023 году для пляжного отдыха
Большинство россиян по-прежнему любят проводить отдых у теплого моря.
Турэксперты рассказали, какие страны лучше выбирать для летнего отдыха с видом на пляж. Сообщается, что в 2023 году для российских граждан доступно около 20-ти курортов.
Сейчас из России доступны прямые рейсы в Грузию, Тунис, Израиль, Индию, Марокко, Таиланд, Кубу и Шри-Ланку.
Также эксперты напоминают, что с одной пересадкой доступен отдых в Италию, Францию, Кипр и Индонезию.