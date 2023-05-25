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Россиянка сообщила об ужасном состоянии пляжа Дамлаташ в Турции

Россиянка, находящаяся на постоянном месте жительства в Турции, вдруг забила тревогу. По ее словам, в стране популярный пляж для курортников находится в ужасном состоянии, пишет «ТурПром».

Россиянка сообщила об ужасном состоянии пляжа Дамлаташ в Турции
© Banki.loans

Речь идет о пляже Дамлаташ в Аланье. Это направление является одним из самых популярных среди туристов из Российской Федерации. По словам россиянки, она никогда не видела, чтобы объект находился в таком плохом состоянии за последние 10 лет.

Участок довольно загрязнен. По всей видимости, за ним никто не смотрит. На песке валяется шелуха от семечек, пустые пачки от сигарет. Водоросли, которые выкинуло на берег, тоже никто не убирает. Инфраструктура также оставляет желать лучшего. Например кабинки для переодевания и туалеты находятся в плачевном состоянии. За ними никто не смотрит и не ремонтирует. От них исходит запах сырости, пол раздевалок завален мусором.

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