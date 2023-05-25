$79.97-0.2086.20-0.35

Раскрыты реалии Ultra и All Inclusive в турецких отелях

Российским туристам рассказали, чем отличается Ultra и All Inclusive в отелях Турции от простого «все включено». Секретами с обычными путешественниками поделился блогер.

Раскрыты реалии Ultra и All Inclusive в турецких отелях
© РИА "ФедералПресс"

«Концепция ultra all inclusive в Турции отличается от привычного all inclusive расширенными опциями, среди которых: любые напитки доступны гостям 24 часа, в номере расширенный мини-бар, который пополняется ежедневно, вся инфраструктура на территории отеля бесплатна, туристам предлагают местный и импортный алкоголь без доплат», – поясняет блогер.

Отмечается, что иногда гостиницы не включают все данные опции, а могут выбрать один или два пункта. Россиянам рекомендовали внимательно читать отзывы при выборе отеля, пишет «Турпром».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий