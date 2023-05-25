Раскрыты реалии Ultra и All Inclusive в турецких отелях

Российским туристам рассказали, чем отличается Ultra и All Inclusive в отелях Турции от простого «все включено». Секретами с обычными путешественниками поделился блогер.

«Концепция ultra all inclusive в Турции отличается от привычного all inclusive расширенными опциями, среди которых: любые напитки доступны гостям 24 часа, в номере расширенный мини-бар, который пополняется ежедневно, вся инфраструктура на территории отеля бесплатна, туристам предлагают местный и импортный алкоголь без доплат», – поясняет блогер.

Отмечается, что иногда гостиницы не включают все данные опции, а могут выбрать один или два пункта. Россиянам рекомендовали внимательно читать отзывы при выборе отеля, пишет «Турпром».