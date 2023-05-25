Новые зубы и апгрейд у косметолога: зачем ехать в Китай

Новость об открытии границ между Приморьем и Китаем жители края ждали с нетерпением в течение трех лет. Заметно подорожавшие путевки и необходимость открывать визу ради нескольких дней в соседней стране туристов не останавливает. Как изменился приграничный Китай, как оживает бизнес после пандемии и что китайцы предлагают туристам, рассказала «ФедералПресс» директор туристической компании «Дороги мира» из Владивостока Анна Филимонова.

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Как изменился Китай после трехлетней пандемии?

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— Китай только набирает обороты, которые были до пандемии. Понятно, что все было закрыто: магазины, рестораны, спа-салоны и многое другое, что было ориентировано на русских туристов. Все это было заморожено до недавнего времени. Соответственно, все только-только начинает возобновлять свою работу, но китайцы открываются достаточно быстро, потому что есть спрос. Поэтому уже сейчас знакомые русским туристам места ждут гостей. Кстати, есть те, кто едет уже по второму разу.

Туристы, которые уже побывали в Поднебесной, жалуются на работу таможенной службы при переходе границы. Чем вызвано недовольство?

— Таможенные службы пропускают долго. Но это связано с тем, что сейчас проход через пункт пропуска осуществляется не по безвизовым спискам, а по туристическим визам, которые открываются по прибытию. Раньше было проще: все прошли быстренько. А сейчас на каждого готовится приглашение, сверяется документация. Эти процедуры занимают больше времени, и досмотр автобуса проходит дольше. В связи с этим возникают задержки, очереди, и один пункт пропуска работает быстрее, другой – медленнее.

Спустя три года заметно выросла стоимость путевок на туры, это как-то повлияло на спрос?

— Стоимость действительно возросла. Во-первых, открытие визы добавляет к цене порядка двух с лишним тысяч. Во-вторых, изменился курс рубля. Хотя все это никак не повлияло на спрос. Народ соскучился по Китаю, едут что-то поесть, посмотреть, увидеть знакомые места.

В майские праздники турпоток был, как и до пандемии. Сейчас наблюдается закономерный спад, но в целом интерес есть. Думаю, спрос вырастет в летние каникулы: в Китае есть много аквапарков и парков развлечений, каких нет во Владивостоке.

У нас есть хорошее сообщение между приграничными городами, Харбином и Далянем. Скоростные электрички за считанные часы везут вообще в другую сторону Китая – это упрощает логистику. Да и у приморцев это излюбленные направления, я уверена, что они будут популярны.

Ранее россияне ездили в Китай не только на шопинг, но и на лечение. Какие услуги предоставляют китайцы сейчас?

— Наши туристы продолжают ездить на лечение – это верно замечено. Ездят и на косметологические процедуры. Китайцы используют отличные от российских технологии по протезированию, и желающие могут сделать в Китае себе рот полностью «под ключ» всего за 10 дней. Во Владивостоке протезирование занимает совершенно другие сроки.

Ну и, конечно, привлекает цена: в Хуньчуне дешевле. Китайцы тоже дают гарантию на свою работу и несут за нее ответственность. Довольных клиентов много, поэтому китайские стоматологические услуги очень популярны.

Популярна и косметология. Китайцы используют современные косметические аппараты, среди которых лазеры, шлифовки. Наши женщины ездят на процедуры в Китай, потому что там это дешевле в два раза.

Новые экскурсии появились после трехлетнего перерыва?

— Конечно, появились. Там построили большие парки, оборудовали горячие источники, открыли аквапарк. Все это востребовано у приморцев, потому что у нас ничего такого нет. Зато теперь это есть в приграничном Китае – в Янцзы.

Люди заезжают в Хуньчунь, а потом уже покупают отдельно экскурсии. Они пользуются успехом практически у всех семей, которые приезжают в Китай с детьми. Можно сказать, что Хуньчунь стал точкой притяжения русских туристов.

Приморцы в ожидании возвращения безвиза. Как безвиз может повлиять на турпоток?

— На самом деле безвиз уже никак не повлияет на турпоток: народ приспособился ездить по визам, и получение виз никого не останавливает. Однако безвиз сильно уже никто не ждет, я это чувствую по тем группам туристов, с которыми работает наша компания.