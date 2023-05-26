Где россиянам отдохнуть в Европе летом 2023 года и сколько это стоит

Летом 2023 года россиянам доступен ряд пляжных и экскурсионных туров в страны Европы. О лучших направлениях для отдыха рассказали в Ассоциации туроператоров России.

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Италия

Отдых в Италии полюбился россиянам живописными пейзажами, классической архитектурой, вкусной едой и выгодным шопингом. В этом году улететь туда можно через Турцию, ОАЭ, Армению или Азербайджан. На курорты Сардинии попасть можно, купив билет на рейс авиакомпании flydubai из Москвы, Екатеринбурга и других крупных российских городов.

Стоимость недельных туров на двоих варьируется от 65 тыс. рублей до 444 тыс. рублей, при этом билеты на самолет оплачиваются дополнительно.

Греция

Еще одно популярное направление для отдыха. Стоимость туров в Грецию на неделю составляет примерно 97 тыс. рублей, не включая цену авиабилетов.

Кипр

Здесь россияне могут выбрать практический любой формат отдыха – пляж или экскурсии, шопинг или развлечения. Из Москвы до острова можно добраться рейсами рейсами Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте, Египте, Сербии или Эмиратах.

Отдых в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 203 тыс. рублей на двоих без учета стоимости билетов.