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2 часа назад

Туристка из России впервые за восемь лет вылетела в Египет и поделилась своими впечатлениями об отдыхе

runews24.ru

Девушке удалось приобрести недорогой пакетный тур.

Россиянка поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Египте
Фото: runews24.rurunews24.ru

Недавно одна из читательниц «Тонкостей туризма» поделилась своими впечатлениями о Египте после 8 летнего отсутствия в этой стране. Туристка рассказала, что поездка состоялась благодаря недорогому туру, который обошелся ей в 40 тысяч рублей.

Вылет она совершала из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. По словам туристки, за последние восемь лет качество и уровень услуг в Египте значительно вырос, особенно приятным для путешественницы оказалось заказывать услуги через интернет. Во время поездки у нее не возникло языковых барьеров, поскольку местное население хорошо понимают русскую речь.

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