Россиянка поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Египте

Недавно одна из читательниц «Тонкостей туризма» поделилась своими впечатлениями о Египте после 8 летнего отсутствия в этой стране. Туристка рассказала, что поездка состоялась благодаря недорогому туру, который обошелся ей в 40 тысяч рублей.

Вылет она совершала из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. По словам туристки, за последние восемь лет качество и уровень услуг в Египте значительно вырос, особенно приятным для путешественницы оказалось заказывать услуги через интернет. Во время поездки у нее не возникло языковых барьеров, поскольку местное население хорошо понимают русскую речь.