4 музея Абу-Даби, которые стоит посетить

В столице Объединенных Арабских Эмиратов можно насладиться не только пляжным отдыхом и шопингом. "Рамблер" расскажет, какие культурные учреждения штата заслуживают вашего внимания.

© Unsplash

Лувр

Unsplash

Легендарный художественный музей располагается на острове Саадият. Здесь представлены экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе картины таких великих творцов, как Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена и Мане. Но полюбоваться стоит не только ими: само здание является архитектурным шедевром, спроектированным лауреатом Притцкеровской премии Жаном Нувелем.

Лувр Абу-Даби, считающийся одним из современных чудес света, представляет собой не только первый мультикультурный музей Арабского мира, но и символ достижений, устремлений страны.

Манарат Аль Саадият

manaratalsaadiyat.ae

Высокотехнологичный выставочный центр, именуемый "местом просветления", славится масштабными инсталляциями художников со всего мира. Будучи первым музеем, открывшимся в культурном районе Саадията в 2009 году, он заслужил репутацию точки притяжения местных и приезжих художников и любителей искусства. Фасад здания особенно притягательно выглядит ночью – за счет подсветки.

В выставочном центре также проводятся различные мастер-классы, лекции, семинары. Зрительный зал вмещает до 250 человек.

Деревня наследия

Banja-Frans Mulder / commons.wikimedia.org

Традиционная деревня-оазис, расположенная на острове Марина Молл недалеко от центра города, позволит погрузиться в прошлое Абу-Даби. Здесь можно исследовать артефакты и наблюдать за ремесленниками, которые производят гончарные изделия, выдувают стекло и ткут на станке.

Не забудьте заглянуть в деревенский магазинчик специй: тут можно приобрести сушеные травы, мыло ручной работы и множество других сувениров.

Национальный музей автомобилей

Shoujaa / commons.wikimedia.org