Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии

Российская путешественница Мария поделилась своими впечатлениями от отдыха в Абхазии. Свое мнение она опубликовала на туристическом портале «Тонкости туризма».

© runews24.ru

Туристка поехала вместе со своим возлюбленным в Абхазию, так как в Адлере и Крыме отдых обходится гораздо дороже.

Остановилась пара в отеле «Берег эвкалиптов», который россиянка назвала «сносным». Однако в Абхазии путешественнице стало не по себе.