Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии
Российская путешественница Мария поделилась своими впечатлениями от отдыха в Абхазии. Свое мнение она опубликовала на туристическом портале «Тонкости туризма».
Туристка поехала вместе со своим возлюбленным в Абхазию, так как в Адлере и Крыме отдых обходится гораздо дороже.
Остановилась пара в отеле «Берег эвкалиптов», который россиянка назвала «сносным». Однако в Абхазии путешественнице стало не по себе.
«Маршруты и смотровые площадки не проверены на безопасность. Урны переполнены мусором. Вечером страшно гулять по улице. На рынке постоянно обманывают. Экскурсии некачественные», — резюмировала Мария, отметив, что привлекательной остаются только цена и живописные виды.