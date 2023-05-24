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Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии

Российская путешественница Мария поделилась своими впечатлениями от отдыха в Абхазии. Свое мнение она опубликовала на туристическом портале «Тонкости туризма».

Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии
© runews24.ru

Туристка поехала вместе со своим возлюбленным в Абхазию, так как в Адлере и Крыме отдых обходится гораздо дороже.

Остановилась пара в отеле «Берег эвкалиптов», который россиянка назвала «сносным». Однако в Абхазии путешественнице стало не по себе.

«Маршруты и смотровые площадки не проверены на безопасность. Урны переполнены мусором. Вечером страшно гулять по улице. На рынке постоянно обманывают. Экскурсии некачественные», — резюмировала Мария, отметив, что привлекательной остаются только цена и живописные виды.

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