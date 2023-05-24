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Куда удобнее всего добираться для отдыха на море россиянам

Далеко не на все курорты сегодня можно попасть напрямую.

Куда удобнее всего добираться для отдыха на море россиянам
© Inc-News

Уже совсем близок сезон отпусков, и отечественные туроператоры решили напомнить россиянам, на какие заграничные курорты попасть проще всего.

Прямые рейсы сохраняются в привычную многим Турцию, также напрямую можно попасть в Азербайджан, Индию, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Кипр, Тунис, Марокко, а с недавних пор и в Грузию.

На данный момент Москва ведет переговоры с рядом стран о возобновлении прямого авиасообщения. Например, уже совсем скоро станет легче попасть на Кубу.

На другие популярные курорты Франции, Италии, Греции, Мексики, Вьетнама и Индонезии пока можно попасть лишь с пересадкой.

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