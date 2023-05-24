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«Потратили деньги и нервы»: россиянка — об отдыхе в Египте

Россиянка отдохнула в египетском отеле и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Потратили деньги и нервы»: россиянка — об отдыхе в Египте
© Lenta.ru

Автор публикации рассказала, что отдала 179 тысяч рублей за неделю отдыха для двоих в пятизвездочной гостинице Desert Rose Resort в Хургаде. При этом она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий. По словам россиянки, их номер оказался грязным, а унитаз в нем протекал. Кроме того, мусорная урна была полной при заселении, а тумбочки покрылись пылью. В ванной путешественница обнаружила чужие волосы.

«Мы еще не мылись в душе, а на полу уже сырость. На стенах из-за этого видны следы плесени. Фен лучше брать с собой: тот, что в номере, не сушит волосы, он маленький и хрупкий, страшно его в руки брать», — написала читательница портала.

Туристка также пожаловалась на море из-за мутной и грязной воды. Для плавания в маске, по мнению автора публикации, придется брать отдельную экскурсию. Кроме того, путешественница осталась разочарована едой, включенной в стоимость тура.

«Еда в основном ресторане отвратительная. Все вчерашнее подают на следующий день, есть привкус размороженных продуктов», — заключила она.

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