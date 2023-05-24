«Потратили деньги и нервы»: россиянка — об отдыхе в Египте

Автор публикации рассказала, что отдала 179 тысяч рублей за неделю отдыха для двоих в пятизвездочной гостинице Desert Rose Resort в Хургаде. При этом она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий. По словам россиянки, их номер оказался грязным, а унитаз в нем протекал. Кроме того, мусорная урна была полной при заселении, а тумбочки покрылись пылью. В ванной путешественница обнаружила чужие волосы.