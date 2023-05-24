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Туристка из России рассказала, как изменился Египет за восемь лет

Гражданка России Татьяна долго время планировала поездку в Египет, и наконец-то шанс предоставился. Приехав в Шарм-эш-Шейх, она была приятно удивлена.

Туристка рассказала, как изменился Египет за восемь лет
© Слово и Дело

Последний раз туристка была в Египте восемь лет назад. Тур с вылетом из Петербурга и проживанием в трехзвездочном отеле обошелся ей в 80 тысяч рублей на двоих.

Татьяна отметила, что за это время город преобразился и стал выглядеть по-европейски, с ухоженными и вычищенными улицами. Кроме того, в аэропорту теперь легко обменять валюту, а заказывать экскурсии стало возможно через интернет без какой-либо предварительной оплаты.

По словам Татьяны, в стране пирамид туристов из РФ по-прежнему любят и даже знание английского для общения с местными не обязательно. При этом страна стала более спокойной, а египтяне больше не позволяют себе непристойное поведение в отношении женщин.

Вместе с тем россиянка рассказала о жалобах немецких туристов. Представители Германии возмущаются, что подстанционная Россия прямыми рейсами добирается до Египта, в то время как им приходится лететь с пересадками.

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