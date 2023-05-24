«Малайзия — настоящая Азия» — с таким слоганом еще совсем недавно Малайзия рекламировала свои пляжи и национальные парки, приглашая иностранных туристов, которые, как и в большинстве стран азиатского региона, приносят немалые деньги в бюджет.

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Потом случилась пандемия с последующими локдаунами и закрытиями границ, и только с конца 2022 года страны Азии начали постепенно снова открываться для гостей.

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Российский путешественник и фотограф Алексей Терентьев отправился в Малайзию после трехлетнего перерыва и рассказал, чем удивляет туристов Куала-Лумпур, где поглазеть на орангутангов и почему обязательно стоит познакомиться с морскими цыганами. Его репортаж — в материале «Ленты.ру».

Ворота в настоящую Азию

Все самое интересное в Малайзии сосредоточено на Борнео — огромном острове, расположенном недалеко от экватора. Сам остров поделен между Малайзией и Индонезией. Но прежде чем ступить на его землю, каждому путешественнику предстоит совершить еще один перелет из столицы страны — это практически единственный доступный способ попасть на остров, не считая долгого и проблематичного передвижения по морю. Поэтому воротами «настоящей Азии» по праву можно считать Куала-Лумпур. Куала-Лумпур окутывает путешественника своим особым, ни на что не похожим очарованием. С одной стороны, ислам — основная религия в стране — делает город более закрытым по сравнению с другими азиатскими столицами. С другой — здесь все-таки есть некоторые аспекты классической Азии. В городе чувствуется расслабленность, открытость и доброжелательность местных жителей. При этом неважно, общаешься ты с продавщицей фруктов на улице, служащим в одной из центральных мечетей или бизнесменом, оказавшимся за одним из соседних столиков в Starbucks.

Как в любом большом городе, здесь множество контрастов. Небоскребы соседствуют с маленькими аутентичными домиками, порой даже деревянными, большие и величественные мечети — с крошечными домашними китайскими храмами, современные торговые центры — с базарами и уличными рынками.

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Причем одного дня, чтобы насладиться всеми красками города, будет более чем достаточно. Здесь все рядом: от знаменитых башен-близнецов, которые по праву считаются символом столицы Малайзии, до центральной площади с большой белой мечетью можно добраться пешком максимум за час. Еще 20 минут — и оказываешься в уютном китайском квартале с уткой по-пекински и красными фонариками. Свернул в другую сторону — и перед тобой маленькая Индия.

В крайнем случае, если времени совсем мало, можно воспользоваться старой монорельсовой дорогой, поездка на которой уже само по себе отличное приключение: сверху открываются прекрасный вид на город.

Рыбаки и обезьяны

Поскольку Куала-Лумпур был лишь перевалочным пунктом путешествия, после непродолжительного осмотра города я отправился на остров Борнео, (второе название — Калимантан). Первой точкой стал тихий нетуристический городок Сандакан.

Пара существующих в городе отелей возникли здесь только благодаря нескольким большим национальным паркам с орангутангами и носатыми обезьянами. Приезжающим сюда туристам даже предлагается круиз по реке с возможностью увидеть тех же животных, но уже вне территории заповедников.

Но привлекает и неповторимая атмосфера самого города: старые ряды домов и торговых лавок в центре, небольшая мечеть на холме, из которой каждые несколько часов раздаются звуки молитвы, опустевший прибрежный парк с одиноко стоящими лавочками. Иногда здесь можно застать кого-то из рыбаков, занятых починкой сетей, или женщину, прогуливающуюся с ребенком.

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А вдоль моря бесконечные ряды рыбацких поселений — часть из них стоят на берегу, а часть домов на сваях заходит на территорию моря. Между постройками закреплены деревянные настилы, к которым привязаны рыбацкие лодки. Из панорамных окон отеля можно часами завороженно наблюдать, как большие торговые суда медленно проплывают мимо берегов острова или стоят на рейде.

Одна из главных достопримечательностей города — рыбный рынок. Каждый день до появления солнца сюда приходят рыбацкие лодки с уловом. Рыбу здесь ловят только ночью. Иногда лодки уходят на несколько дней. Но как только берег озаряют первые лучи, здесь резко закипает жизнь. Из трюмов и холодильников лодок на берег льется нескончаемый поток всевозможных морских обитателей. Тут и огромные скаты длиной в несколько метров, всевозможные моллюски, крабы с перевязанными клешнями, кальмары и огромные кучи самых диковинных рыб. Тут же привозят и колют лед, который красивыми искорками блестит на солнце. Оптовики усердно взвешивают и пересчитывают деньги, выкупая улов у рыбаков. Одна часть пойдет в розничную продажу, другая — в кафе и рестораны, третья — на переработку. Сюда же приходят наиболее расторопные хозяйки — именно здесь можно купить идеально свежую рыбу по смехотворно низкой цене. Дальше она идет в руки перекупщиков, и стоимость стремительно растет — с той же скоростью, с которой под жарким тропическим солнцем теряется ее свежесть. Одна и та же рыба на рынке стоит два-три доллара, а в отеле ее подают за 30-55 долларов — правда, уже приготовленную. После насыщенного утра на рыбном рынке можно отправиться в один из национальных парков, расположенных в глубине острова. Самых известных тут два: Sepilok — сюда нужно ехать за орангутангами и солнечными медведями — и Labyk Bay. В последнем самое интересное — носатые обезьяны. Эти животные живут совершенно свободно в естественных для себя условиях в дикой природе. Служащие парка только кормят их уже много лет каждый день в одно и то же время в одном и том же месте.

Животные привыкли к этому и как по часам приходят в назначенное время целыми семьями полакомиться угощением. Здесь и происходит встреча с туристами. Людей обезьяны не боятся, поэтому прямо на глазах удивленной толпы разворачивается целый сюжет «В мире животных». Причем в вопросах лидерства, разделения пищи, отстаивания своего авторитета приматы так похожи на людей, что наблюдать за ними можно бесконечно.

О дивный подводный мир

Из Сандакана крошечный винтовой самолет всего за 40 минут доставляет туристов в самый популярный поселок на острове Борнео — Семпорна. Он давно стал Меккой для дайверов со всего мира. Однако правительство Малайзии очень заботится о сохранении природы этих мест и выдает ограниченное количество разрешений на погружения с аквалангом. Это приводит к достаточно высокой стоимости дайвинг-туров.

Но если не хочется тратить огромные деньги на профессиональное погружение, достаточно взять с собой обычную маску или очки для бассейна. Подводный мир Семпорны действительно зачаровывает. Кого здесь только нет! И, пожалуй, самое удивительное впечатление — возможность поплавать с огромными морскими черепахами. Возле побережья Семпорны, как и в большинстве других мест Борнео, нет ни пляжей, ни мест для погружения. Чтобы увидеть подводный мир или просто искупаться, нужно брать лодку и ехать на специальные точки или на один из ближайших к Борнео маленьких островков.

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Также вдали от Борнео на крошечных островках или рядом с ними прямо в море живут морские цыгане. Некоторые из них возводят дома на сваях, другие обустроили свой быт прямо на лодках. Но именно благодаря инфраструктуре, обслуживающей дайверов, мы получили возможность тоже взять лодку и отправиться в самостоятельное путешествие, исследуя не дайвинг-споты, а поселения морских цыган, морских кочевников.

В гостях у народа моря

С морскими цыганами связана красивая легенда. Поговаривают, что когда-то давно в одном королевстве разбойники похитили принцессу, и король отправил своих подданных на поиски. Спустив лодки на воду, отчаянные авантюристы бросились спасать дочь правителя. В странствиях они провели несколько лет, но все старания были напрасны — найти принцессу так и не удалось. Однако путешественникам так понравилось находиться на воде и так не хотелось возвращаться к королю с пустыми руками, что они решили остаться в лодках и жить тем, что давало им море.

Излишки улова кочевники обменивали на рис и другие необходимые им вещи в различных деревнях. Считается, что именно они были предками современных морских цыган. Но, что удивительно, образ их жизни с тех пор практически не изменился. Сегодня морских кочевников можно встретить вдоль берегов Мьянмы, Таиланда, Филиппин и малайзийского Борнео. К тем странам, на территории которых они физически проживают, цыгане имеют очень опосредованное отношение. Часто у них нет паспортов, нет образования, поскольку у них нет ни школ, ни врачей. Они живут небольшими поселениями и все свои навыки обычно передают от отца к сыну.

Самый главный навык — это, конечно, ловля рыбы. Поэтому уже с детства они рыбачат самыми причудливыми способами. В 16-17 лет женятся, строят свой дом, а иногда живут в лодке. Начинают плодить потомство. В среднем в семьях по пять-восемь детей, точно сказать сложно, поскольку никакого учета нет.

Нельзя отследить и реальную детскую смертность. Несбалансированное питание, горячее солнце, соленая вода и тяжелая работа быстро старят, особенно женщин. Помню, ко мне однажды подошла старушка и позже через переводчика я узнал, что ей всего 45 лет. На свой возраст она совершенно не выглядела.

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При том что со стороны жизнь морских цыган может показаться очень тяжелой, лишенной всех благ цивилизации, многие из них вполне счастливы и не хотят ничего менять. Несмотря на то что формально многие кочевники, живущие на территории Малайзии, называют себя мусульманами, на самом деле они до сих пор следуют традициям своих предков. Согласно их верованиям, море олицетворяет и некое божество, и источник жизни. Для них это та сила, которая все дает и забирает их души после смерти.

Море для них — источник счастья и душевного спокойствия. Жизнь в гармонии с природой — это то, что они стараются передать своим детям наряду с навыками выживания и ради чего готовы пожертвовать благами цивилизации. В этом цыганам помогает даже правительство Малайзии, закрывая отдельные регионы их проживания для посещения туристами и вообще любыми судами, не имеющими специального пропуска. Как рассказал нам капитан катера, отчасти такое решение было принято после череды похищений детей кочевников филиппинскими пиратами.

Но как бы ни оберегали народы моря свой образ жизни, интеграционные процессы остановить невозможно. Когда в регион начали приезжать путешественники, некоторые из морских цыган пытались втридорога продать им свой улов. Дети клянчили еду, деньги, любые вещи.

Начался очень быстрый процесс разложения, который коснулся отдельных групп морских цыган. Ведь зачем прикладывать усилия и ловить рыбу, а потом пытаться продать ее за гроши на рынке, если можно постоянно бегать с ведром крабов за туристами и даже на одну продажу безбедно жить месяц. Поэтому попрошайничество негласно одобряется некоторыми взрослыми. Бывает и такое, что женщины и дети что-то выпрашивают, а мужчины потом грубо отнимают полученное.

Понимая невозможность полностью сохранить изолированность образа жизни морских цыган, многие люди и организации пытаются помочь им в адаптации. Например, на одном из крупных островов недалеко от Борнео я встретил директора небольшой частной школы. Он дает бесплатное образование, а основной доход получает от небольшой лавки, в которой представлены товары первой необходимости. В последнее время школе также помогают пожертвования иностранцев.

«Почти половина учеников в моей школе — дети морских цыган. Жить на лодке не так просто и не так дешево, как может показаться. Жить в самом простом дощатом доме на берегу проще и дешевле. Поэтому люди сперва приплывают сюда на своих лодках, потом живут на них некоторое время рядом с берегом, а потом строят дом на берегу и становятся частью деревни. Дети ходят в мечеть, изучают основы ислама, которые закладывают нравственные понятия, а я в школе обучаю их грамоте. У таких детей появляется шанс на совершенно другую жизнь, которого нет у их родственников», — поясняет преподаватель.