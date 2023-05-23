Российский турист рассказал о минусах отдыха в Австралии
Российский турист прожил месяц в Австралии и рассказал на канале "Дзен", почему он считает эту страну хуже России.
Главный минус - географическая изоляция. Россиянам труднее попасть в Австралию из-за долгих и дорогих перелетов и сложных процедур получения визы.
Плюс наличие сильных перепадов температуры приводит к неудобствам, особенно удивляет необходимость носить обувь в квартирах из-за отсутствия центрального отопления.
Также австралийские цены на путешествия и проживание являются серьезным недостатком. Билеты на автобусы и поезда стоят дорого, а аренда автомобиля обходится в 65 000 рупий в месяц.
Цены на гостиницы также дороги, а бюджетный вариант располагает лишь к автостопу. По словам путешественника, Австралия в общей сложности хуже России.