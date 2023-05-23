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Российский турист рассказал о минусах отдыха в Австралии

Российский турист прожил месяц в Австралии и рассказал на канале "Дзен", почему он считает эту страну хуже России.

Российский турист рассказал о минусах отдыха в Австралии
© runews24.ru

Главный минус - географическая изоляция. Россиянам труднее попасть в Австралию из-за долгих и дорогих перелетов и сложных процедур получения визы.

Плюс наличие сильных перепадов температуры приводит к неудобствам, особенно удивляет необходимость носить обувь в квартирах из-за отсутствия центрального отопления.

Также австралийские цены на путешествия и проживание являются серьезным недостатком. Билеты на автобусы и поезда стоят дорого, а аренда автомобиля обходится в 65 000 рупий в месяц.

Цены на гостиницы также дороги, а бюджетный вариант располагает лишь к автостопу. По словам путешественника, Австралия в общей сложности хуже России.

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