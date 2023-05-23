Как встречает Грузия туристов из России

"Что у нас растет?!" - ошеломленно переспрашивает таксист Георгий (для друзей из России просто Жора).

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Я, желая сделать приятное человеку, похвалил успехи грузинской экономики. 10-процентный рост, говорят, это быстрее, чем даже в Китае.

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Лучше бы промолчал, или спросил какое вино вкуснее.

Георгий мне долго и эмоционально рассказывает, что экономика - это одно, а на пенсию в 180 лари не проживешь: "Вот экономистам столько платили бы, тогда и не хвастались каким-то там ростом!".

Умножай лари на 31 - получишь российские рубли.

Кстати, о такси. Литр бензина regular стоит 2,1 - 2,2 лари (около 65 российских рублей), дизельного - 2,4 лари (77 рублей), евродизеля - от 2,5.

А поездки дешевые. По центру Тбилиси в среднем от 3 до 5 лари (90-150 рублей). Однодневный билет в метро (вместе с картой) - 3 лари. Выгоднее на такси. Даже от аэропорта, а это в любой стране дорого, можно сторговаться за 20-25 лари, хотя могут затребовать и 50. Все от того, "на сколько" ты выглядишь. Таксисты они физиономисты и психологи.

Российская Газета

Для приезжего Грузия, мягко говоря, не разорительна. Пообедать в столовой (суп, второе, салат) - 10 лари, в кафе - 12-15. Ну а рестораны… Тут большой разброс цен. И от класса заведения, и от места многое зависит. Вдвоем поужинать с кувшином вина - 30-50. Хорошо провести вечер в приличном ресторане с живой музыкой и танцами (танцуют все: сначала профессионалы, потом кто хочет) в компании - от 150. В магазинах бутылка пива от 3,5 лари, бутылка вина - от 10, но за вином лучше не в магазин.

Да, чуть не забыл, к встрече с Грузией не надо готовится заранее. Бессмысленное занятие. Лучше купите у себя дома бутылку Киндзмараули. Выпейте. А потом здесь, на его исторической родине, закажите такое - но чур не из бутылки, а розливное.

Кстати, с этого и начните. Лучше окунуться в Грузию с головой.

Если знаете главные слова ("гамарджоба" и "мадлоба" - "здравствуй" и "спасибо"), этого на первое время достаточно.

Итак, гамарджоба, Тбилиси!

Колорит просто ошеломляет. Надо помнить: всегда смотрим под ноги. На тротуарах лежат собаки. Огромные, вальяжные, добрые. Бездомные, но у каждой синий чип в ухе.

В сторону не отойдут, часто лежат по две-три, в этом случае, возможно, вам придется их обходить по проезжей части. Не бойтесь, это нормально.

Я задружился с парой вальяжных бродяжек, они выбрали козырное место: на Аллее звезд, что у местного театра. Предпочитая лежать на тротуарных звездах. Каждое утро ворую сосиски с завтрака, несу собакенам. Принимают достойно, трогательно наклоняя морду - это чтобы тебе было удобно вкладывать в пасть сосиску. Потом вежливо улыбаются: молодец, мадлоба, приноси еще. Но без подобострастия. Ну как есть - звезды.

На бесконечные сигналы авто не обращайте внимания (если, конечно, не переходите дорогу вне зебры), это водители так выражают эмоции. По любому поводу и без. Может знакомого во встречной машине увидел, да мало ли. Впрочем, так почти везде на Юге.

Обращаем внимание на стены. Здания есть во всем диапазоне, от "глаз не отвести" (флористы и озеленители тут просто незаурядные) до почти руин. Очень много домов, нуждающихся хотя бы в косметическом ремонте. Очень-очень. Но они тоже часть колорита этого города. Да, насчет стен. Там - бесплатный путеводитель. Пробегаю мимо непримечательного дома, краем глаза цепляюсь за табличку… Останавливаюсь. "В этом доме жил в 1916-1918 гг. видный грузинский художник Пиросмани (Нико Пиросманашвили)".

Вашу дивизию! Во-первых, я мог пройти мимо. Во-вторых… Просто видный? Не великий, ни гениальный?

Ах да, я же в стране поэтов и художников. Ну подумаешь, Пиросмани и Пиросмани, здесь каждый второй так рисовать может…

Вечер. Бреду по центру города - уютный скверик, удобные скамеечки... Развалился, достал бутылку "Боржоми" (1 литр - 2 лари, т.е. 60 рублей). Оглядываюсь - я в синагоге.

Прислушиваюсь - странные звуки, что-то похоже на автосигнализацию, но какая-то она необычная. Иду на шум. Национальный парламент Грузии, кстати, неописуемой красоты здание, особенно в ночи: фонтаны, подсветка. Много полиции, держат периметр, но впускают и выпускают в эпицентр событий всех. В центре около сотни людей.

Российская Газета

Ага, понятно, старые знакомые. Карликовая радикальная партия и ее союзники. Те, кто протестует против налаживания отношений Грузии и России. Митинг у них, как обычно, несанкционированный, поэтому митингуют молча. Иначе заберут, оштрафуют. Только свистят и гудят. Потом отходят в сторону, их лидер толкает речь на грузинском (говорит он один, поэтому за митинг не считается), возвращаются. И я за ними: туда-сюда.

Транспарантов насчитал всего три. На одном предлагают ехать в Москву на такси, он в руках у девушки с лентой в волосах в цветах украинского флага. Тут все ясно.

Второй плакат на грузинском. Увы, ничего не понятно.

Третий изумил. Он на английском. Бидзина - … (матерное слово).

Уровень политической культуры просто зашкаливает.

Догадаться о каком Бидзине идет речь не сложно. Глава Грузинской мечты Бидзина Иванишвили, бывший премьер.

По мнению митингующих, именно он виноват в том, что сюда летят российские путешественники, оставляют здесь деньги. Из-за чего - какой ужас! - отношения между нашими странами могут укрепиться. И что тогда прикажите делать девушке с жовто-блакитными косичками? С довольствия спонсоры снимут - как не справившуюся с миссией. И как жить? Работать ведь придется…

Впрочем, турист повалит - работы всем хватит.