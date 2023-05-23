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Какие привычки иностранцев шокируют российских туристов на курортах

Надвигается сезон летних отпусков, а значит, россияне отправятся в путешествия за границу. Журналисты поговорили с русскими, проживающими в популярных курортных странах, и выяснили, какие привычки местных жителей шокируют больше всего.

Привычки иностранцев, шокирующие русских туристов на курортах
© РИА "ФедералПресс"

«Если турок не курит в данный момент, то он покурил минуту назад. Курят местные в промышленных масштабах», – вспомнил россиянин.

Вредной привычкой обладают как мужчины, так и женщины, и курят везде, несмотря на законодательные запреты.

Еще одна шокирующая особенность – вождение. Никто не соблюдает правила движения, транспорт пропускает остановки.

В Египте же стоит помнить о том, что в туристических Хургаде или Шарм-эш-Шейхе правила поведения более вольные, чем во всей остальной стране. Поэтому, отправляясь в другие города страны, стоит помнить о мусульманских законах.

В Китае россиян шокирует чавканье во время приема пищи. Однако для местных это лишь способ выразить почтение повару и показать, что им вкусно.

В ОАЭ туристам стоит быть аккуратными во время съемок: нельзя фотографировать незнакомых людей и тем более размещать их в Сети. За это грозит штраф до 50 тысяч долларов или до двух лет тюрьмы.

В стране также запрещено пить алкоголь в общественных местах, но на пьющих туристов закрывают глаза, передает «Вечерняя Москва».

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