Турецкий аэропорт закрыли из-за появления в небе НЛО
В аэропорту Газиантеп на юге Турции пришлось отменить порядка 26 рейсов из-за появления в небе неопознанного объекта. Сейчас работа воздушной гавани восстановлена.
«Аэропорт, расположенный недалеко от сирийской границы, был закрыт после обнаружения неопознанного объекта на радаре сразу двумя экипажами пассажирских самолетов на высоте более 2.7 тыс. метров около полуночи», – передает «Турпром».
Отмечается, что пилоты доложили о ситуации диспетчерам, но они не смогли идентифицировать объект. В результате полеты в аэропорту Газиантеп были приостановлены.
Через 12 часов работа аэропорта была восстановлена. Добавим, что в последнее время об обнаружении НЛО заявляли в США.