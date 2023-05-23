Турецкий аэропорт закрыли из-за появления в небе НЛО

В аэропорту Газиантеп на юге Турции пришлось отменить порядка 26 рейсов из-за появления в небе неопознанного объекта. Сейчас работа воздушной гавани восстановлена.

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«Аэропорт, расположенный недалеко от сирийской границы, был закрыт после обнаружения неопознанного объекта на радаре сразу двумя экипажами пассажирских самолетов на высоте более 2.7 тыс. метров около полуночи», – передает «Турпром».

Отмечается, что пилоты доложили о ситуации диспетчерам, но они не смогли идентифицировать объект. В результате полеты в аэропорту Газиантеп были приостановлены.