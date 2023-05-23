Туроператоры рассказали о новой турполитике Турции

К началу лета в Турции планируют внедрить новую политику в отношении российских туристов. Об этом сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.

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Согласно нововведениям, все отели Турции вместимостью от 30 или 50 номеров должны будут получить сертификаты безопасности. Программа должна быть окончательно внедрена до 2030 года.

"Программа «Устойчивый туризм» к ковидным ограничениям никакого отношения не имеет. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) определяет устойчивый туризм как туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия", — прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с РБК.

Эксперты из Анталии назвали четыре причины, по которой россияне отказываются от отдыха на турецких курортах. По их словам, падение потока туристов из России повлияло на туризм в стране в целом. Этот период назвали «застойным маем».