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Российские туроператоры рассказали о новой туристической политике Турции

К началу лета в Турции планируют внедрить новую политику в отношении российских туристов. Об этом сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.

Туроператоры рассказали о новой турполитике Турции
© Вечерняя Москва

Согласно нововведениям, все отели Турции вместимостью от 30 или 50 номеров должны будут получить сертификаты безопасности. Программа должна быть окончательно внедрена до 2030 года.

"Программа «Устойчивый туризм» к ковидным ограничениям никакого отношения не имеет. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) определяет устойчивый туризм как туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия", — прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с РБК.

Эксперты из Анталии назвали четыре причины, по которой россияне отказываются от отдыха на турецких курортах. По их словам, падение потока туристов из России повлияло на туризм в стране в целом. Этот период назвали «застойным маем».

Уже этим летом Россия запустит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».

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