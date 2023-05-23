Россиянам предложили бесплатно пожить в Дубае: условия

Российским туристам предложили бесплатно пожить в Дубае: условия
Путешественникам из России авиакомпания Emirates предложила бесплатное проживание в 5-звездочном отеле в Дубае. Это касается туристов, которые планируют отдых в начале этого лета.
«Авиакомпания «Эмирейтс» рассказала, что критерии у акции следующие: в акции участвуют авиабилеты первого или бизнес-класса в Дубай по маршруту туда-обратно или с пересадкой в Дубае, приобретенные в период с 22 мая по 11 июня 2023 года», – передает «Турпром».
При этом для пассажиров экономкласса предусмотрено бесплатное проживание на одну ночь в отеле Novotel World Trade Centre. Данное предложение будет действовать, если туристы приобретут авиабилеты через сайт emirates.com или через туристические агентства.