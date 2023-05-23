Россиянам предложили бесплатно пожить в Дубае: условия

«Авиакомпания «Эмирейтс» рассказала, что критерии у акции следующие: в акции участвуют авиабилеты первого или бизнес-класса в Дубай по маршруту туда-обратно или с пересадкой в Дубае, приобретенные в период с 22 мая по 11 июня 2023 года», – передает «Турпром».