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Российским туристам предложили бесплатно пожить в Дубае: условия

Путешественникам из России авиакомпания Emirates предложила бесплатное проживание в 5-звездочном отеле в Дубае. Это касается туристов, которые планируют отдых в начале этого лета.

Россиянам предложили бесплатно пожить в Дубае: условия
© РИА "ФедералПресс"

«Авиакомпания «Эмирейтс» рассказала, что критерии у акции следующие: в акции участвуют авиабилеты первого или бизнес-класса в Дубай по маршруту туда-обратно или с пересадкой в Дубае, приобретенные в период с 22 мая по 11 июня 2023 года», – передает «Турпром».

При этом для пассажиров экономкласса предусмотрено бесплатное проживание на одну ночь в отеле Novotel World Trade Centre. Данное предложение будет действовать, если туристы приобретут авиабилеты через сайт emirates.com или через туристические агентства.

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