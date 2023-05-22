Россиянин рассказал про "тайское безобразие"

Россиянин рассказал о "тайском безобразии" и объяснил, почему многие путешественники пугаются и "плюются" во время отпуска, пишет "Турпром". Многих Таиланд разочаровывает из-за 5 причин.

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1. Сервис, который местами оставляет желать лучшего, так как многие отели еще полностью не восстановили нормальную работу после пандемии.

2. Много мошеннических схем, например, отказ возврата залога за автомобиль или байк, пересдача чужих квартир и др.

3. Странные и порой абсурдные законы, которые надо все же обязательно знать. К примеру, работает запрет на использование электронных испарителей и кальянов, уголовное наказание за неоплату счета в кафе или оскорбление королевских особ.

4. Опасная фауна Таиланда, включая ядовитых медуз, змей и др.