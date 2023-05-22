Уникальный морской парк открылся в Абу-Даби на острове Яс. На площади более 180-ти тысяч квадратных метров поселились свыше 100 тысяч обитателей морей и океанов, птиц, рептилий и млекопитающих, передает «МИР 24».

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В инновационном парке расположен самый большой в мире аквариум, который рассчитан на 25 миллионов литров воды. Среди десятков тысяч его обитателей – мурены, акулы, гигантские скаты и другие животные, которых мало кто видел.