Уникальный морской парк открылся в Абу-Даби
Уникальный морской парк открылся в Абу-Даби на острове Яс. На площади более 180-ти тысяч квадратных метров поселились свыше 100 тысяч обитателей морей и океанов, птиц, рептилий и млекопитающих, передает «МИР 24».
В инновационном парке расположен самый большой в мире аквариум, который рассчитан на 25 миллионов литров воды. Среди десятков тысяч его обитателей – мурены, акулы, гигантские скаты и другие животные, которых мало кто видел.
Парк поделен на восемь климатических зон, где можно наблюдать за жизнью животных в естественной среде. Смену дня и ночи имитирует система искусственного освещения, а температура меняется в зависимости от времени года. Так, моржи и пингвины проводят время на заснеженных берегах. А для фламинго, дельфинов и других теплолюбивых воссозданы тропические условия.