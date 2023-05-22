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Зачем в австрийской деревне построили забор от туристов

Туризм после пандемии коронавируса постепенно начинает восстанавливаться. Путешественников становится в разы больше в каждом городе мира, и от этого страдают местные жители. В деревне Гальштат в Альпах придумали необычный способ борьбы в навязчивыми туристами — решили построить забор у популярного озера для селфи. Однако он не сработал.

Зачем в австрийской деревне построили забор от туристов
© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, почему озеро стало так популярно у путешественников и почему жители деревни не смогли справиться с наплывом туристов.

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Почему Гальштат стал так популярен

Деревня расположена в 300 километров от Вены, а добраться до него можно на электричке из Зальцбурга. Несмотря на трудности с передвижением, туристы продолжают приезжать сюда ради красивых снимков.

Кадр из фильма "Холодное сердце 2"

Также большая часть туристов здесь — поклонники мультфильма “Холодное сердце”. Пейзаж, открывающийся на горы и озеро, стал вдохновением для авторов при разработке пейзажа для королевства Эренделл. Туристы приезжают на озеро и делают фотографии рядом с живописным видам.

Unsplash

Наплыв туристов мешал местным жителям уже давно, но в период пандемии их количество значительно уменьшилось. Теперь туризм восстанавливается и путешественники вновь приехали в Гальштат.

Зачем поставили забор

Местных жителей возмущало, что туристы практически не приносят в город деньги. Они приезжают на электричке на пару часов, добираются от поезда до озера и уезжают обратно. Так как в Гальштате очень мало кафе и ресторанов, а также других достопримечательностей, туристы не приносили доход городу.

В итоге для того, чтобы отпугнуть туристов, жители решили поставить забор, который закрыл бы лучший обзор на озеро и горы. Это вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях. Большинство отзывов оказались негативными.

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В связи с общественным резонансом забор решили убрать. Теперь власти думают о том, как разработать новый способ, препятствующий селфи туристов у популярного озера. Мэр города заявил, что пока что из идей остался баннер с напоминанием туристам о том, что в городе живут люди, поэтому не стоит шуметь и делать много снимков.

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