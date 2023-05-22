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Китайские туристы начали теснить российских путешественников в Таиланде

Китайские туристы стали теснить российских путешественников на отдыхе в Таиланде.

Китайцы начали теснить российских путешественников в Таиланде
© runews24.ru

Издание «Турпром» приводит данные Управления по туризму Таиланда, из которых следует, что с начала года государство посетило 955 663 жителя Китая. В то время как за этот же период королевство посетило всего 710 768 россиян. Выходит, что китайцы потеснили российских путешественников, заняв второе место по количеству туристов в Таиланде.

К слову, первое место занимают туристы из Малайзии — их количество достигает 1,4 миллиона туристов. Четвертое и пятое места у граждан азиатских стран — Южная Корея и 573 тысячи путешественников и Индия и 507 тысяч туристов.

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