Китайцы начали теснить российских путешественников в Таиланде

Китайские туристы начали теснить российских путешественников в Таиланде
Китайские туристы стали теснить российских путешественников на отдыхе в Таиланде.
Издание «Турпром» приводит данные Управления по туризму Таиланда, из которых следует, что с начала года государство посетило 955 663 жителя Китая. В то время как за этот же период королевство посетило всего 710 768 россиян. Выходит, что китайцы потеснили российских путешественников, заняв второе место по количеству туристов в Таиланде.
К слову, первое место занимают туристы из Малайзии — их количество достигает 1,4 миллиона туристов. Четвертое и пятое места у граждан азиатских стран — Южная Корея и 573 тысячи путешественников и Индия и 507 тысяч туристов.