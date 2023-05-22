Китайцы начали теснить российских путешественников в Таиланде

Издание «Турпром» приводит данные Управления по туризму Таиланда, из которых следует, что с начала года государство посетило 955 663 жителя Китая. В то время как за этот же период королевство посетило всего 710 768 россиян. Выходит, что китайцы потеснили российских путешественников, заняв второе место по количеству туристов в Таиланде.