Выяснилось, что может быть не так на отдыхе в Грузии

Российский турист, отправляясь на отдых в Грузию, полностью уверен в дешевизне курортов. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты». На самом деле это далеко не так.

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Цены серьезно выросли. Курс рубля сильно просел. В кафе также не очень дешево. Например, в одном из кафе поесть борща можно за 400 рублей. Селедка под шубой обойдется ровно столько же.

Обменники присутствуют на каждом углу, однако следует внимательно следить за курсом валюты. Есть риск взятия комиссии за обмен в размере от 1% до 3%. Что касается жилья, то можно найти вариант на любой кошелек. Например, комната, которая в апреле стоит 2300 рублей в комплексе «Орби» в июне обойдется в 7-12 тысяч за сутки. На расстоянии 2-3 километра от пляжа цена за комнату может стоить 2-3 тысячи рублей в сутки.

Главное, чтобы в апартаментах была вода. Обязательно следует проконтролировать, есть ли бойлер. Иначе можно остаться без душа. Поездка на такси на расстояние 2-3 километра будет стоить 65-105 рублей. Важно приобрести сим-карту местных мобильных операторов.

Турист также должен быть готов к тому, что продукты серьезным образом подорожали. Практически в три раза. Средний чек за обед составляет 1 200-1 500 рублей. В него будут включены три блюда. В большинстве случаев некоторые курорты заточены под туристов из Турции.

Из минусов стоит отметить, что сдачу в Батуми могут не додать. Это часто происходит в кафе и магазинах.