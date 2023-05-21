Что бросается в глаза, когда попадаешь в столицу Чехии

Когда попадаешь в столицу Чехии, то первое, что бросается в глаза, - это украинский акцент. Он повсюду и во всем. Даже у стен Пражского Града девушки с венками и в украинских нарядах распевают народные песни. Но это лишь один куплет...

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Купите кофе украинцам

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На административных зданиях и не только - практически повсюду вывешены украинские флаги. Я первые дни почему-то их не замечала. Пока знакомый молдаванин, который часто приезжает в Прагу, не открыл мне глаза: "Будешь гулять в центре, покрути головой и увидишь на фасадах украинские флаги". Государственный символ Незалежной висит даже на Вацлавской площади на здании Национального музея. Потом я заметила маленький украинский флажок на подоконнике напротив окна моего отеля.

На автовокзале Florenc на стендах, скамейках объявления на русском и украинском, предлагающие помощь в трудоустройстве (упаковка шоколадных конфет, изготовление автодеталей). В метро, спускаясь на эскалаторе, невозможно не заметить желто-синие баннеры, информирующие о прямых рейсах из Праги в украинские города - Киев, Винницу, Львов, Хмельницкий, Тернополь.

Даже когда у моста Легии хотела купить стаканчик кофе - справа от окошечка глаз выхватил надпись мелком на дощечке: you can buy coffee for Ukranians (вы можете купить кофе украинцам).

А на сайтах многих театров официально сообщается, что все средства от спектаклей пойдут на помощь сами догадайтесь куда. Даже в магазинах известных европейских марок, которые ушли из России, на ценниках указаны цены в том числе и в гривнах. Ими, конечно, расплатиться нельзя. Скорее, для удобства, чтобы украинцам проще было ориентироваться в ценах на товары.

Из Праги - в Воронеж

После моего возвращения домой меня все спрашивают: как сейчас в Чехии относятся к русским? В Праге не удалось встретить ни одного россиянина, чтобы спросить его об этом. Я же была в столице Чехии лишь пару дней и с открытым негативным отношением к себе ни в отеле, где жила, ни в кафе или магазинах не сталкивалась. Однажды лишь в историческом центре Праги, напротив Сметана холл, на столбе увидела добротно приклеенную листовку, призывающую русских покинуть Прагу. На листочке отпечатанный текст был следующего содержания: "Зачем вам Прага? Езжайте в Воронеж!". Скорее всего, это провокация украинских националистов. Вряд ли чехи знают, где находится Воронеж.

Кстати, раньше можно было спокойно в любом пражском обменнике или в отеле обменять рубли на чешские кроны. Сейчас только в одном обменном пункте случайно наткнулась на такое предложение: на 100 рублей можно купить 30 крон. И еще внезапно столкнулась с одним нововведение при обмене валюты: для россиян ежедневный лимит составляет одну тысячу долларов/евро. Вот такая дискриминация!

Когда летела из Праги в Хельсинки, об отношении к русским в Чехии решила расспросить свою попутчицу Веру. Когда, заняв свое место в самолете Finnair, я услышала, как на соседнем ряду женщина по-русски общается с сыном по телефону, ужасно обрадовалась соотечественнице и попросила ее соседку поменяться со мной местами. Так мы с Верой проговорили весь полет.

Она рассказала, что переехала в Чехию еще в 1990-х вслед за мужем, который в Праге открыл бизнес. Она работала учителем английского, поэтому очень быстро нашла работу экскурсовода. С начала пандемии коронавируса туристов почти не стало. А с февраля прошлого года найти работу стало еще сложнее. "С трудом через знакомых я в марте прошлого года устроилась в ювелирный магазин. Меня неплохо приняли в коллективе. Даже хозяйка-украинка доброжелательно отнеслась, - делится со мной Вера. А вот коллега чешка на меня сначала даже стала набрасываться и требовать, чтобы я уволилась. Сейчас страсти поутихли, но мы до сих пор не разговариваем".

Ее сын учится в государственном университете, он хорошо знает чешский. Вера говорит, что от сокурсников парень не видит агрессивных выпадов в свою сторону. Правда, он общается вне дома в основном на английском или чешском. Студенты сейчас только и обсуждают объявленное с июля подорожание проживания в университетских общежитиях. Причины везде одни и те же: рост расходов.

Стаканчик кофе по цене бутылки Мерло

В Чехии жизнь дорожает чуть ли не каждую неделю! С начала этого года продукты здесь выросли в цене на 25%. Это замечают и приезжие, гости Праги, и местные жители. В два раза подорожал сахар, яйца на 75%, молоко на 50%. Так, в магазине эконом-класса один килограмм куриной грудки на кости без кожи - 139.90 крон (528 руб), килограмм репчатого лука - 37,90 (144 руб). А рыба стоит вообще как вертолет! Кусочек филе лосося (150 гр) - 279 крон (1060 руб), килограмм филе трески - 210,33 кроны (около 800 руб). Чехи постоянно следят за акциями, объявления от магазинов регулярно публикуются в телеграм-каналах.

Зато каково было мое удивление, когда в популярном в Чехии магазине Lidl я увидела бутылку вина Merlo (0,75) за 46,90 (178 руб). Сравните, стандартный стаканчик (150 мл) американо почти везде в пражских кафе стоит 70-75 крон (266-285 руб). Да, вино в Чехии недорогое. И пиво, конечно, здесь умеют варить. Цена разливного пенного напитка за полулитровую кружку 52-60 крон (около 200 руб).

В столице Чехии не только продукты дорогие. Одна поездка в метро обойдется в 40 крон (152 руб). Но больше всего людей возмущает, что литр бензина стал стоить около 50 крон (190 руб). Правда, на одной заправке я видела АИ-95 по 38,95 за литр. Но это было далеко за пределами Праги.

Советник чешского премьер-министра Штепан Кржечек запомнился тем, что предложил всем, кого не устраивают цены на продукты, ездить в Польшу.

Такие заявления только подливают масла в огонь. Пражан возмущает пофигизм властей, они чуть ли не каждый месяц выходят на антиправительственные митинги на Вацлавской площади. Простестующие не раз пытались сорвать флаг Украины со здания Национального музея. Так, сейчас в Праге до сих пор не утихает скандал с деканом VSE Мирославом Шевчиком, которого чуть не уволили из-за его участия в антиправительственном митинге, когда пытались снять украинский флаг со здания музея. История пока не закончилась.

Чтобы как-то погасить народное недовольство, ряд чешских компаний поспешили объявить, что начнут повышать зарплаты. Так, по сообщениям телеграм-канала Pozor! Brno, для сотрудников Skoda профсоюз договорился о повышении с апреля зарплаты на 10,1%. Завод Hyundai в Ношовице с апреля должен повысить базовую зарплату на 11,7% и планирует добавить еще 7,8% со следующего года.

Недавно многих в Чехии взбудоражили сообщения, что в правительственных аккаунтах появилась картинка, в которой просят "поставить будильник" на 11.05 11.55.

В час Х стало понятно, что правительство подготовило три меры жесткой экономии. В том числе будет пересмотрен пенсионный возраст.