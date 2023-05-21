Названы более дешевые, чем Турция, альтернативы летнего отдыха на море

Cпециалисты по туризму составили список мест, где пляжный отдых может обойтись этим летом дешевле, что в популярной у россиян Турции.

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По словам экспертов пляжные направления Кемера, Белека и Мармарис на двоих в течение семи ночей в четырех звездах может обойтись почти в 190 тысяч рублей.

Такой же вариант отдыха в Сочи будет стоить почти вдвое меньше – порядка 100 тысяч рублей.

Другой альтернативой специалисты называют Дубай, где лето в большинстве отелей считают низким сезоном сильно скидывают цены. Помимо этого в отдельных местах размещения не нужно платить за ребенка.