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Эксперт по туризму Проценко предупредила о грядущем подорожании путевок в Турцию

После резкого падения стоимость путевок в Турцию на июль и август вырастет приблизительно на 30-40%. Об этом URA.RU сообщила заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета «Синергия» Юлия Проценко.

Эксперт предупредила о грядущем подорожании путевок в Турцию
© Ura.ru

«Цены снижены на ближайшие даты. Глубина продаж небольшая, то есть на май — июнь. Июль и август цены будут расти при приближении к наступлению июля и августа. Летом цены повысятся примерно на 30-40%, но в любом случае они будут ниже, чем те, что предлагались в феврале — марте 2023 года», — сказала Юлия Проценко.

По ее словам, особенно выгодно сейчас ехать в Турцию с семьей.

«Средняя цена на направления на двоих снизилась за последние две недели на 20% — с 167 тысяч рублей до 130 тысяч. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек — 210 тысяч вместо 275. Есть несколько причин снижения цен. Это проведение выборов в Турции. Люди боятся волнений. Также турецкие отельеры переоценили спрос и завысили стоимость. Дело и в аномально холодной весне, море ледяное», — отметила собеседница URA.RU.

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