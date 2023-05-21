Эксперт предупредила о грядущем подорожании путевок в Турцию

«Средняя цена на направления на двоих снизилась за последние две недели на 20% — с 167 тысяч рублей до 130 тысяч. Еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек — 210 тысяч вместо 275. Есть несколько причин снижения цен. Это проведение выборов в Турции. Люди боятся волнений. Также турецкие отельеры переоценили спрос и завысили стоимость. Дело и в аномально холодной весне, море ледяное», — отметила собеседница URA.RU.