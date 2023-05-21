Туристы из России пожаловались на значительный рост цен в Грузии

Россия возобновила авиасообщение с Грузией, которое было под запретом в течение 4 лет. Туристы начали активно раскупать первую выгодную партию авиабилетов. Но россияне, которые уже побывали в Грузии, заявили, что в этой стране значительно выросли цены, пишет «Лента.ру».

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Буквально несколько лет назад в Грузии цены были гораздо более доступными, чем в Турции или Египте. Например, двухкомнатную квартиру с кухней, идеальным ремонтом и качественной мебелью можно было арендовать за 500-1000 рублей в сутки. Чек за обед или ужин в ресторане обходился в 700-1000 рублей на одного человека.

Но сегодня, как говорят россияне, цены на продукты в Грузии оставляют желать лучшего. Стоимость десятка яиц в магазинах Spar составляет почти 6 лари (более 200 рублей). Грузинские продукты в магазинах встречаются очень редко, в основном, на полках лежат российские и азербайджанские продукты.

В Грузии остались демократичными цены на такси, если заказывать машину через сервисы Bolt или Яндекс.