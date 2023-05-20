«Цены взлетели до небес»: как изменилась Грузия за 4 года

Спустя четыре года запрета на полеты в Грузию Россия возобновила прямое авиасообщение с кавказской страной. Авиакомпании обеих сторон уже запустили в продажу авиабилеты, и туристы мгновенно раскупили первую выгодную партию. Грузия всегда была одним из любимейших мест для отдыха россиян. Путешественникам нравилась местная еда, живописная природа, относительно низкие цены и душевность грузин. Но осталась ли Грузия прежней и чего теперь ждать туристам от отдыха в кавказской республике — разбиралась «Лента.ру».

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Встречали шампанским и плакатами

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В пятницу, 19 мая, самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси спустя четыре года. На борту находились 84 пассажиров, еще 14 мест остались свободными. Пока сотрудники перевозчика угощали туристов шампанским и раздавали брелоки с логотипом компании, в ожидании рейса из российской столицы около аэропорта имени Шота Руставели собирались сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время»).

Полиция была вынуждена оцепить терминал и закрыть зал ожидания. Порядка 200 протестующих выкрикивали оскорбительные лозунги и держали в руках плакаты, осуждающие восстановление авиасообщения между странами.

В Российском союзе туриндустрии ожидают прирост российского турпотока в Грузию в районе 15-20 процентов

Их поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. «Несмотря на несогласие жителей Грузии, Россия все-таки осуществила нежелательный рейс в Тбилиси», — написала она в своем Twitter.

Тем временем демонстранты попытались прорваться к зданию терминала. Но им помешала полиция, в результате столкновений со стражами порядка были задержаны шесть человек.

Туристы из России беспрепятственно миновали паспортный контроль и вышли из аэропорта. К некоторым из них подходили дежурившие около здания термина журналисты оппозиционных телеканалов и задавали провокационные вопросы.

Понаехали тут

Грузия всегда считалась идеальным местом отдыха для российских туристов. Одни путешественники приезжали в Тбилиси на выходные — поесть вкусного мяса и выпить достойного вина, другие — отдыхали вместе с детьми на морских курортах Батуми, Кобулети, Шекветили или Сарпи, отправлялись в санатории с минеральными источниками в Боржоми, Уцера, Саирме, Коджори, Цагвери и Джаме или катались на горнолыжных курортах Гудаури, Годердзи и Бакуриани.

Цены в стране были на порядок ниже, чем в Турции или Египте. Несколько лет назад снять в сезон двухкомнатную квартиру с кухней, идеальным ремонтом и хорошей мебелью можно было за 500-1000 рублей в сутки. А хороший обед или ужин в грузинском ресторане обходился в 700-1000 рублей на человека.

Путешественников из России привлекали фантастическая красота местных пейзажей — горы, море, озера и минеральные воды, знаменитое радушие и гостеприимство местных жителей, зажигательные танцы и проникающие в самую душу грузинские песни.

В 2022 году после начала СВО и частичной мобилизации Грузия стала одним из самых популярных направлений у россиян, которые покинули родину. Как подсчитали в МВД кавказской страны, за год в государство въехали почти полтора миллиона россиян.

Впоследствии большая часть из них покинула Грузию. В то время как 62 тысячи россиян осели в стране.

Для въезда в Грузию россиянам не нужна виза, оставаться в стране они могут год

Приехав в соседнее государство, россияне принялись не только снимать жилье, но и скупать квартиры. По данным Минюста, соотечественники приобрели более шести тысяч квартир в 2022 году и 2,1 тысячи квартир за первый квартал 2023-го.

Наплыв туристов из России сильно повлиял на жизнь в стране, и, как следствие, отношения между россиянами и грузинами обострились. «Лента.ру» поговорила с российскими путешественниками и местными жителями и выяснила, как сейчас выглядит отдых в Грузии, что происходит с ценами на продукты и жилье и можно ли верить слухам о враждебно настроенных грузинах.

Кирилл М, 27 лет, бизнес-аналитик, ездил в Тбилиси на майские праздники

Цены в Грузии довольно высокие. В магазинах типа Spar, которые в Тбилиси практически на каждом шагу, десяток яиц стоит где-то в районе шести лари (более 200 рублей) — это в два раза дороже, чем в Москве. Сразу бросилось в глаза, что продукты в основном российские, есть также азербайджанские. Но чисто грузинских я не видел.

Единственное, что в стране дешево — это такси. Цены такие же, как, например, в Баку и Ереване. Причем за рулем можно встретить даже батюшку с длинной бородой и в черной рясе. Заказывают машины через два сервиса — Bolt и «Яндекс». В последнем вообще встречаются в основном русскоговорящие водители.

Отношение к россиянам безразличное. Я приехал в Грузию из Армении. В Ереване туристов из России встречают очень радушно, все понимают русский язык и почти все на нем говорят, вне зависимости от возраста. В Тбилиси по-русски говорят в основном люди старшего поколения, молодые грузины — по-английски и по-грузински, хотя встречались и те, кто знает русский.

"Я не заметил вообще никакого негатива в свою сторону. Скорее, людям было все равно"

Напрягает только один момент. В Тбилиси много граффити, в том числе и на здании парламента, и надписи из серии «Фак Раша, фак Путин» — это норма. Также если немного отойти от центра города, можно попасть на какую-то небольшую улицу с одноэтажными домами, где пыль стоит столбом и очень грязно. При этом в самом центре столицы улицы очень красивые и ухоженные.

В Грузии я провел пять дней и практически каждый день ходил на стендапы. В 2022 году в кавказскую страну переехали многие российские комики. Русскоязычные предприниматели пооткрывали много новых мест: клубы, бары. Один из них — Bukhari Stand-up club. Это центр притяжения русскоязычной тусовки. Там очень весело, ежедневно проходят разные мероприятия. Можно также сходить в «Kolofi бар», где проходят открытые микрофоны — там комики прогоняют свой материал перед концертами.

Геннадий, 25 лет, экономист, ездил на пару недель в Грузию

Первое, что бросилось в глаза после приезда, — на улицах городов очень много собак, они сбиваются в стаи, и тротуары из-за этого очень грязные.

Что касается цен, не могу сказать, что они прям кусаются. В целом это плюс-минус московские цены. Например, в хинкальной можно вкусно поесть за тысячу рублей. По пути на гору Казбек останавливались в кафе, там все гораздо дешевле. В барах цены тоже как в Москве. Например, сидр в пределах 300 рублей.

Билеты на стендап — 40 лари, это в районе 1,2 тысячи рублей

У меня не было никаких проблем с местными. Они довольно безразлично относятся к россиянам. На стенах домов встречаются ругательства в адрес русских. Много разных граффити. Например, встречаются без знаков препинания — «Русские вам здесь не рады». Многие шутят, что непонятно, то ли местные устали от засилья россиян, то ли россияне — от грузин.

Единственное, что меня поразило, — очень много нуждающихся людей, которые просят милостыню. Это пожилые люди в потертой одежде, которые относятся к своей бедности с достоинством.

Около метро и торговых центров устраивают развалы, на которых продают советские книги на русском языке. Можно купить что-нибудь за один-два лари (30-60 рублей).

"В Тбилиси много славянских лиц, много русскоязычной молодежи. Причем все выглядят так, как будто только что вышли с Патриков, а вовсе не с Марджинишвили"

Валерия Фирсунина, 27 лет, программист, жила в Грузии три месяца

Грузия — страна, в которой очень ценят семью и очень сильно любят детей. Для них малыши — это что-то суперсвятое, поэтому хорошее отношение к нам во многом объяснялось тем, что у нас есть ребенок. Мне кажется, что даже если бы мы вместе с мужем и ребенком пошли в какой-то бар, владельцы и служащие которого настроены против России и россиян, то нас бы с радостью пустили и обслужили. Но как только из этого уравнения убирается ребенок, то отношение может измениться.

Я не сталкивалась с какой-то открытой агрессией. Но при этом были случаи, когда грузины в возрасте 25-35 лет отказывались сдавать жилье, как только узнавали, что люди приехали из России. Они говорили: «Мы все понимаем, брат, без обид, но даже если ты предложишь баснословные деньги, мы ни за что не согласимся».

Как-то пару раз в баре к нашим друзьям подходили грузины и на ухо начинали шептать оскорбления. Говорили: «Вы мрази». В результате ребята не смогли долго находиться в стране и уехали в Турцию.

При этом многие местные жители старше сорока лет вообще не очень понимают, откуда на зданиях появляются оскорбительные надписи в адрес россиян. По их словам, им это не надо, а молодежь — просто не знает русский. Есть предположение, что это пишут сами русскоязычные, чтобы как-то раззадорить друг друга.

На улицах можно встретить пьяных агрессивных россиян. Они вечером выходят из баров и начинают ругать свою страну

Белорусы, россияне, украинцы открывают в Грузии много разных мест. Особенно это касается сферы услуг. Например, появляются новые парикмахерские, много мест с очень хорошей кухней. Но местный сервис сильно отличается от того, что в России. Грузины очень неторопливые. Можно заказать салат в кафе и ждать его целый час.

При этом цены на еду мне показались адекватными. Проблема в том, что в стране особо нет ничего своего. Конечно, на рынке можно купить мясо, овощи и фрукты. Но в супермаркетах — в основном российские продукты, и выбор все же оставляет желать лучшего.

В Грузии очень классная погода, прекрасный климат. Но гулять с детьми и вообще передвигаться по городу довольно сложно: пешеходных зон нет, приходится идти то в горку, то с горки. К тому же здесь грязно.

Если говорить об аренде и покупке жилья, там полный треш. Мой приятель снимает двухкомнатную квартиру за тысячу долларов (80 тысяч рублей). Для Грузии это дорого. Местные жители очень недовольны, что из-за туристов, приезжающих из стран постсоветского пространства, они не могут снять жилье, им не хватает денег.

Евгения, 39 лет, психолог, ездила в Тбилиси

Если в некоторых местах культурная жизнь скисла, то в Грузии она, наоборот, процветает. Здесь живет много креативных русскоязычных ребят, открывающих бары, коворкинги, кафе, разные комьюнити-центры. Например, тут есть заведение, которое напоминает «Республику» на Маяковской.

Так что общения с соотечественниками в Грузии явно хватает. Те, кто уехал из России и продолжает вести активную деятельность, проводят здесь презентации, лекции, встречи. Вход на лекцию, например, стоит в пределах 40 лари (1,2 тысячи рублей).

Местные же живут гораздо проще россиян, одеваются скромно. И главный минус здесь — плохие дороги и тротуары, толпы бездомных собак и грязные улицы. Но явно перевешивает то, что люди очень спокойные, добрые и приветливые.

А еще грузины очень любят детей. Спокойно могут подойти к чужому малышу и начать гладить его по голове, трепать по щекам. У нас это считается нарушением личных границ. Но для них это абсолютно нормально.

Арчил С., 35 лет, житель Тбилиси, ученый

Честно скажу, люди, которые приезжают в маленькую Грузию, владея при этом большим капиталом и продвигая тут свой бизнес, вызывают недовольство местных жителей. Это касается не только россиян, но и турок, арабов, китайцев.

Сами по себе грузины довольно бедные люди. Например, турки оккупировали сферу торговли, и грузинские предприниматели не могут с ними конкурировать, а индийцы скупили земли в Грузии, и местные жители тоже не знают, что с этим делать.

Та же ситуация сложилась с россиянами. Из-за них цены на недвижимость резко выросли. В результате сами туристы из России не смогли оплачивать квартиры и уехали в Армению, где жилье стоит дешевле. Грузинам это очень не понравилось.

Ведь многие местные снимают квартиры и при таких ценах просто не могут позволить себе жилье. Грузия уже и так переполнена. Конечно, сюда может приехать вся Москва, но что тут будут делать россияне? Ведь конкуренция и так достигла предела, а цены взлетели до небес.

Мишо Тетракалашвили, юрист, житель Батуми

Местные жители ждут туристов из России, но при этом им очень не нравится, что россияне открывают в Грузии свой бизнес. В стране очень легко зарегистрировать ИП и работать вбелую — платить придется всего один процент с дохода. Где-нибудь в Западной Европе без знания языка, услуг адвоката и переводчика такое провернуть не получится, а здесь легко. В результате появляются бригады строителей, кафе, в которых работают только русскоязычные. И грузины получить эту работу не могут.

Еще местных очень раздражает, что они не могут заработать на состоятельных приезжих: те предпочитают ходить в места, которые открыли туристы из России

Русскоязычное комьюнити вообще очень обособленное. Россияне не пытаются учить грузинский и интегрироваться, они создают здесь свою атмосферу, некоторые места в Тбилиси превращаются в маленькую Москву. Районы становятся более богатыми, красивыми и безопасными, но местным приходится либо переезжать, либо тратить на жизнь в разы больше. Цены в стране за прошедший год выросли в два-три раза.