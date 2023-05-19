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Названы пять самых популярных отелей ОАЭ на лето

Пятизвездочный Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah стал самым популярным среди туристов отелем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на лето. Пять лучших гостиниц курортной страны назвал Anex Tour, результаты исследования туроператора приводит портал TourDom.

Названы пять самых популярных отелей ОАЭ на лето
© Lenta.ru

Специалисты отметили, что указанный отель работает по системе «все включено». «Это единственный объект с такой концепцией в эмирате Рас-эль-Хайма, — пояснили они. — Гости могут посещать 14 ресторанов и баров, а также ночной клуб».

На второй строчке рейтинга расположился четырехзвездочный Centara Mirage Beach Resort Dubai, также работающий по системе «все включено» или «премиум все включено». Отель подойдет тем, кто находится в Дубае и хочет жить неподалеку от знаменитой башни Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. «При этом у отеля свой широкий песчаный пляж, аквапарк, веревочный парк, детский клуб и даже кинотеатр под открытым небом», — сказано в сообщении.

Третье место отошло четырехзвездочной гостинице Nh Collection Dubai The Palm. «Отель абсолютно новый и принял первых гостей в начале этого года, — добавили эксперты. — Он отличается хорошим соотношением "цена — качество" и удобно расположен в основании пальмового острова».

Четвертое место занял четырехзвездочный Ramada Beach Hotel Ajman в Аджмане, а замыкает топ-5 — Marina View Hotel. «Это один из городских отелей в дубайском районе Марина, но от моря туристов отделяют всего 15-20 минут ходьбы, — подчеркнули специалисты. — Можно воспользоваться бесплатным шаттлом до популярного пляжа JBR».

Ранее стало известно, что российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления. Соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ.

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