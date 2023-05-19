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Российский турист поделился опытом посещения столовых в Стамбуле

Мужчина отметил, что цена обеда ему вышла в стоимость одного ресторанного блюда.

Россиянин поделился опытом посещения столовых в Стамбуле
© runews24.ru

Турист из России заявил, что питание в столовых Стамбула гораздо бюджетнее, чем традиционные кафе и рестораны. Свой гастрономический опыт он описал на форуме туристов и своем Дзен-канале.

Так, мужчина выбрал для обеда столовую, которая располагалась в Стамбуле. Принцип работы их сервиса схож с привычными столовыми в России: необходимо взять поднос и выбрать все желаемые блюда и напитки.

Заказ полноценных обед из трех блюд и напитка турист отдал за него 325 лир или около 1250 рублей. Мужчина отметил, что для популярного туристического города такая цена вполне оправдана, ведь в местных ресторанах за эту же сумму подают одно блюдо.

Также путешественник отметил разнообразное меню и свежие продукты.

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