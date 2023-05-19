Протесты в аэропорту, спокойствие за его пределами: как в Грузии отреагировали на прибытие российского самолета
Прилет российского "Суперджета" спровоцировал беспорядки в аэропорту Тбилиси. К настоящему времени задержано шесть демонстрантов.
Важная деталь: радикалы физически не трогают россиян. Пытаются повоцировать, кричат: "Зачем прилетели?" Но тех, кто просто проходит мимо, игнорируя провокаторов, никто не преследует. Полиция весьма профессионально разводит прилетевших с радикалами. При этом всячески помогая россиянам, уместно даже слово - оберегая.
Гнев больше направлен на своих: грузинское общество разделилось на тех, кто рад отмене виз и прямым перелетам, и тех, кто занимает четкую прозападную позицию.
Интересная деталь: отойдя метров на 15 от эпицентра страстей, ты окунаешься в иную реальность. Народ просто игнорирует страсти. А таксисты просто недоумевают: что вы в аэропорту забыли, да поехали уже в город!