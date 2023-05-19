Российский турист удивился необычной привычке местных жителей в Турции
Российский турист, который недавно посетил Турцию, очень удивился, когда увидел в Анкаре местных жителей, сидящих на земле и полу. Своими впечатлениями россиянин поделился на платформе «Дзен».
По словам россиянина, во время путешествия он заметил мужчину, который сидел, скрестив ноги, на полу вагона у дверей. При этом незнакомец общался с девушкой и чувствовал себя весьма комфортно.
«Представьте: полный вагон людей, где заняты все места, а он уселся на пол, чтобы не стоять всю дорогу», — передает слова туриста «Турпром».
Русский путешественник подчеркнул, что в Турции чистые дороги, раз местные постоянно так делают и не пачкаются.
Отметим, что такая привычка есть и у детей, и у взрослых. Многие турки сидят на перронах станций, газонах в парке и тротуарах.