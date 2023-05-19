Турист удивился необычной привычке местных жителей в Турции

Российский турист, который недавно посетил Турцию, очень удивился, когда увидел в Анкаре местных жителей, сидящих на земле и полу. Своими впечатлениями россиянин поделился на платформе «Дзен».

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По словам россиянина, во время путешествия он заметил мужчину, который сидел, скрестив ноги, на полу вагона у дверей. При этом незнакомец общался с девушкой и чувствовал себя весьма комфортно.

«Представьте: полный вагон людей, где заняты все места, а он уселся на пол, чтобы не стоять всю дорогу», — передает слова туриста «Турпром».

Русский путешественник подчеркнул, что в Турции чистые дороги, раз местные постоянно так делают и не пачкаются.