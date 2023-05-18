В Турции признали угрозу в виде двух альтернатив у россиян

«Отели в Турции увеличили стоимость проживания в иностранной валюте на 10-20% к 2023 году из-за сильного ценового давления и инфляционной среды. Они должны были сделать это, потому что их расходы значительно увеличились в условиях инфляции», — говорится в сообщении.